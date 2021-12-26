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На утро 1 января: оладьи со свежей зеленью и барбарисом от Бельковича

На три порции у Александра Бельковича ушло 241 рублей.

На утро 1 января: оладьи со свежей зеленью и барбарисом от Бельковича
Оладьи со свежей зеленью и барбарисом. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Белый батон 4 ломтика (5 р.)
  • Яйца 4 шт. (36 р.)
  • Барбарис 15 г (35 р.)  
  • Грецкие орехи 30 г (33 р.)
  • Укроп пучок 20 г (12 р.)
  • Кинза пучок 20 г (9 р.)
  • Базилик зеленый 20 г (11 р.)  
  • Петрушка пучок 20 г (11 р.)
  • Кумин молотый ½ ч. ложки (2 р.)
  • Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)  
  • Соль
  • Перец

Соус:

Йогурт классический 140 г (46 р.)

Чили перец ½ шт. (6 р.)

Ассорти маринованное (2 огурца и 1 патиссон) 120 г (33 р.)   

Итого: 3 порции = 241 р., 1 порция = 80 р.

Приготовление:

Ломтики батона крошим руками и смешиваем с 4 яйцами.

Фото: СТС

Грецкие орехи рубим, оставляя большие кусочки и отправляем к батону с яйцами.

Фото: СТС

Добавляем в тесто барбарис, кумин, 2 щепотки соли и перчим по вкусу.

Фото: СТС

Зелень рубим (веточки мелко, листики крупнее) и отправляем в тесто, перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.

На плиту ставим большую сковороду и наливаем 20 мл растительного масла, переливаем тесто для оладий на сковороду и обжариваем на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Таким образом, обжариваем несколько партий оладий.

Фото: СТС

Соус:

В соусник перекладываем йогурт и добавляем нарезанные средними кусочками маринованные овощи и чили перец, перемешиваем.

Фото: СТС

Сервировка:

Перекладываем оладьи (по 2 шт.) на порционные тарелки, подаем с соусом и украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

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