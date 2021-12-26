На утро 1 января: оладьи со свежей зеленью и барбарисом от Бельковича

Ингредиенты:
- Белый батон 4 ломтика (5 р.)
- Яйца 4 шт. (36 р.)
- Барбарис 15 г (35 р.)
- Грецкие орехи 30 г (33 р.)
- Укроп пучок 20 г (12 р.)
- Кинза пучок 20 г (9 р.)
- Базилик зеленый 20 г (11 р.)
- Петрушка пучок 20 г (11 р.)
- Кумин молотый ½ ч. ложки (2 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
Соус:
Йогурт классический 140 г (46 р.)
Чили перец ½ шт. (6 р.)
Ассорти маринованное (2 огурца и 1 патиссон) 120 г (33 р.)
Итого: 3 порции = 241 р., 1 порция = 80 р.
Приготовление:
Ломтики батона крошим руками и смешиваем с 4 яйцами.
Грецкие орехи рубим, оставляя большие кусочки и отправляем к батону с яйцами.
Добавляем в тесто барбарис, кумин, 2 щепотки соли и перчим по вкусу.
Зелень рубим (веточки мелко, листики крупнее) и отправляем в тесто, перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.
На плиту ставим большую сковороду и наливаем 20 мл растительного масла, переливаем тесто для оладий на сковороду и обжариваем на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Таким образом, обжариваем несколько партий оладий.
Соус:
В соусник перекладываем йогурт и добавляем нарезанные средними кусочками маринованные овощи и чили перец, перемешиваем.
Сервировка:
Перекладываем оладьи (по 2 шт.) на порционные тарелки, подаем с соусом и украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
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