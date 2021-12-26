На утро 1 января: оладьи со свежей зеленью и барбарисом от Бельковича

На три порции у Александра Бельковича ушло 241 рублей.

Ингредиенты:

Белый батон 4 ломтика (5 р.)

Яйца 4 шт. (36 р.)

Барбарис 15 г (35 р.)

Грецкие орехи 30 г (33 р.)

Укроп пучок 20 г (12 р.)

Кинза пучок 20 г (9 р.)

Базилик зеленый 20 г (11 р.)

Петрушка пучок 20 г (11 р.)

Кумин молотый ½ ч. ложки (2 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Соль

Перец

Соус:

Йогурт классический 140 г (46 р.)

Чили перец ½ шт. (6 р.)

Ассорти маринованное (2 огурца и 1 патиссон) 120 г (33 р.)

Итого: 3 порции = 241 р., 1 порция = 80 р.

Приготовление:

Ломтики батона крошим руками и смешиваем с 4 яйцами.

Грецкие орехи рубим, оставляя большие кусочки и отправляем к батону с яйцами.

Добавляем в тесто барбарис, кумин, 2 щепотки соли и перчим по вкусу.

Зелень рубим (веточки мелко, листики крупнее) и отправляем в тесто, перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.

На плиту ставим большую сковороду и наливаем 20 мл растительного масла, переливаем тесто для оладий на сковороду и обжариваем на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны. Таким образом, обжариваем несколько партий оладий.

Соус:

В соусник перекладываем йогурт и добавляем нарезанные средними кусочками маринованные овощи и чили перец, перемешиваем.

Сервировка:

Перекладываем оладьи (по 2 шт.) на порционные тарелки, подаем с соусом и украшаем зеленью.

Приятного аппетита!

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