Сочная шаурма своими руками! Как вкусно ее приготовить с курочкой, рассказал Емельяненко

Многие отказывают себе во вкусной аппетитной шаурме из-за ее репутации – дескать, не понятно, что туда положили и какими руками. А вот если ее сделать самому? Отличная идея, уверен телеповар Василий Емельяненко!
На своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef Василий Емельяненко обнародовал рецепт шаурмы.
«Вашему вниманию предлагаю рецепт сочной и очень вкусной домашней шаурмы. Овощи, мясо, лаваш — все отлично дополняет друг друга», — сказал кулинар.
Ингредиенты: мясо куриного бедра, лаваш, огурцы — небольшой кусочек, пекинская капуста — 2 листа, морковь по-корейски, томаты пилати, паприка, мускатный орех, чесночно-грибная приправа, чеснок, укроп, петрушка, майонез, перец пири-пири, соль.
Тонко нарезать огурцы и томаты. Мелко нашинковать листья пекинской капусты, нарезать укроп и петрушку. Укроп отправить в стаканчик с майонезом, петрушку — в стаканчик с томатами пилати. Добавить в стаканы по столовой ложке воды, немного соли, сахара и перемешать. В стакан с майонезом натереть немного чеснока.
Мясо куриного бедра отправить в миску, добавить чесночно-грибную приправу, паприку, мускатный орех и растертую зиру. Все полить растительным маслом, посолить и перемешать.
Мясо обжарить с двух сторон до готовности. Жареное мясо нарезать на небольшие кусочки, добавить растертый перец пири-пири.
Лаваш смазать соусом, выложить капусту, мясо, огурцы и помидоры. Добавить морковь по-корейски, томатный соус и немного майонезного соуса. Лаваш аккуратно завернуть, обжарить на сухой сковороде и подать к столу.
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