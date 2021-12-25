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Блюда для новогоднего стола, которые можно приготовить в последнюю минуту

Праздник – близко!

Блюда для новогоднего стола, которые можно приготовить в последнюю минуту
Рецепты в Новому году. Фото: Shutterstock

Салат «Тигр»

Салат «Тигр». Фото: Shutterstock
Салат «Тигр». Фото: Shutterstock

Попробуйте уложить самые привычные ингредиенты в виде символа наступающего года.

НАДО (на 6 порций): 200 г крабовых палочек · 3 яйца · 1 сырая морковь · 1 свежий огурец · 400 г твердого сыра · 3 зубчика чеснока · маслины для украшения · майонез для заправки · ломтик вареной колбасы.

ГОТОВИМ:

  1. Яйца варим, режем кубиками. Крабовые палочки режем кубиками, морковь натираем на мелкой терке, огурец — на крупной, сыр — на средней. Чеснок пропускаем через пресс.
  2. Откладываем 50 г сыра и морковь.
  3. Оставшиеся ингредиенты смешиваем, приправляем майонезом. Выкладываем на плоское блюдо в форме морды тигра (круг с ушками).
  4. Засыпаем морковкой. Присыпаем сыром глаза и нос (при желании можно использовать не сыр, а мелко нарезанный белок).
  5. При помощи нарезанных маслин окончательно формируем образ. Из колбасы вырезаем язык.

Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны. Фото: Shutterstock
Фаршированные шампиньоны. Фото: Shutterstock

Улетают мгновенно, а готовить их просто.

НАДО (на 15 штук): 15 крупных шампиньонов для запекания · 450 г мясного фарша · 1 луковица · 100 г твердого сыра · 1 яйцо · 50 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

  1. Лук мелко режем, шляпки грибов отделяем от ножек и зачищаем углубления ложечкой. Ножки мелко шинкуем.
  2. Лук жарим на масле, добавляем измельченные ножки, тушим до выпаривания жидкости.
  3. Шляпки смазываем растительным маслом, солим их изнутри.
  4. Готовим начинку: в фарш выбиваем яйцо, добавляем жареный лук с ножками, солим, перчим, перемешиваем.
  5. Формируем шарики и вкладываем в шляпки. Запекаем 30 минут при 190 °С.
  6. Вынимаем противень, посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Бисквитный перевертыш с мандаринами

Бисквитный перевертыш с мандаринами. Фото: Shutterstock
Бисквитный перевертыш с мандаринами. Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 — 8 порций): 5 мандаринов · 3 яйца · 100 г сахара · 120 г сливочного масла · 150 г муки · 10 г разрыхлителя (1 пакетик) · 100 г ванильного сахара · щепотка соли · сахарная пудра для подачи.

ГОТОВИМ:

  1. Форму (22 — 24 см в диаметре) смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром.
  2. Мандарины моем, чистим, режем на две половинки, укладываем в форму срезом вниз. Промежутки заполняем отдельными дольками.
  3. В миску выбиваем яйца, всыпаем сахар и взбиваем блендером до растворения сахара.
  4. Масло растапливаем, слегка охлаждаем, вливаем в яйца с сахаром.
  5. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем прямо в миску, добавляем ванильный сахар, тщательно перемешиваем.
  6. Заливаем тестом мандарины.
  7. Выпекаем 35 минут при 180 °С. Готовность проверяем зубочисткой (она должна быть сухой).
  8. Если бисквит поднялся как каравай — горкой, срезаем ее ножом. Переворачиваем пирог на тарелку и снимаем форму. Перед подачей остужаем и украшаем сахарной пудрой.

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