Блюда для новогоднего стола, которые можно приготовить в последнюю минуту

Салат «Тигр»

Попробуйте уложить самые привычные ингредиенты в виде символа наступающего года.

НАДО (на 6 порций): 200 г крабовых палочек · 3 яйца · 1 сырая морковь · 1 свежий огурец · 400 г твердого сыра · 3 зубчика чеснока · маслины для украшения · майонез для заправки · ломтик вареной колбасы.

ГОТОВИМ:

Яйца варим, режем кубиками. Крабовые палочки режем кубиками, морковь натираем на мелкой терке, огурец — на крупной, сыр — на средней. Чеснок пропускаем через пресс. Откладываем 50 г сыра и морковь. Оставшиеся ингредиенты смешиваем, приправляем майонезом. Выкладываем на плоское блюдо в форме морды тигра (круг с ушками). Засыпаем морковкой. Присыпаем сыром глаза и нос (при желании можно использовать не сыр, а мелко нарезанный белок). При помощи нарезанных маслин окончательно формируем образ. Из колбасы вырезаем язык.

Фаршированные шампиньоны

Улетают мгновенно, а готовить их просто.

НАДО (на 15 штук): 15 крупных шампиньонов для запекания · 450 г мясного фарша · 1 луковица · 100 г твердого сыра · 1 яйцо · 50 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

Лук мелко режем, шляпки грибов отделяем от ножек и зачищаем углубления ложечкой. Ножки мелко шинкуем. Лук жарим на масле, добавляем измельченные ножки, тушим до выпаривания жидкости. Шляпки смазываем растительным маслом, солим их изнутри. Готовим начинку: в фарш выбиваем яйцо, добавляем жареный лук с ножками, солим, перчим, перемешиваем. Формируем шарики и вкладываем в шляпки. Запекаем 30 минут при 190 °С. Вынимаем противень, посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Бисквитный перевертыш с мандаринами

НАДО (на 6 — 8 порций): 5 мандаринов · 3 яйца · 100 г сахара · 120 г сливочного масла · 150 г муки · 10 г разрыхлителя (1 пакетик) · 100 г ванильного сахара · щепотка соли · сахарная пудра для подачи.

ГОТОВИМ:

Форму (22 — 24 см в диаметре) смазываем сливочным маслом и посыпаем сахаром. Мандарины моем, чистим, режем на две половинки, укладываем в форму срезом вниз. Промежутки заполняем отдельными дольками. В миску выбиваем яйца, всыпаем сахар и взбиваем блендером до растворения сахара. Масло растапливаем, слегка охлаждаем, вливаем в яйца с сахаром. Муку просеиваем вместе с разрыхлителем прямо в миску, добавляем ванильный сахар, тщательно перемешиваем. Заливаем тестом мандарины. Выпекаем 35 минут при 180 °С. Готовность проверяем зубочисткой (она должна быть сухой). Если бисквит поднялся как каравай — горкой, срезаем ее ножом. Переворачиваем пирог на тарелку и снимаем форму. Перед подачей остужаем и украшаем сахарной пудрой.

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