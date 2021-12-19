«Гостям понравится!»: как приготовить праздничные рулетики из рыбы с ароматными травами по Емельяненко

Василий Емельяненко утверждает, что сделать это блюдо очень просто.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» показал, как сделать на праздник аппетитные рулетики из рыбы. Телеповар использовал сибаса, но его можно заменить на другой сорт рыбы.

«Готовятся рулетики быстро, просто. Рулетики можно подавать как с гарниром, так и как самостоятельное блюдо. Сочетание масла, ароматных трав и рыбы делает это блюдо фантастически вкусным. Уверен, вам и вашим гостям очень понравится!» — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: филе сибаса — 6 шт., сливочное масло — 70 г, укроп, тархун, кинза, тимьян, цедра лимона — по вкусу, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Рыбу очистить от костей, кожи, сделать ровные ленточки. Посолить поперчить, свернуть в рулетики, зафиксировать шпагатом и вертикально поставить в формочку для запекания.

Мелко нашинковать зелень, чеснок и отправить в миску со сливочным маслом. Положить немного цедры лимона и все тщательно перемешать в пасту. Обильно ей покрыть рыбные рулетики.

Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, включив верхний нагревательный элемент (гриль). Перед подачей на стол рулетики полить вытопившимся маслом, избавиться от веревки и сбрызнуть лимонным соком.

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