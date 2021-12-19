Понравятся даже мясоедам: как вкусно приготовить морковные котлеты с манкой, рассказал Белькович

Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом морковных котлет. Телеповар утверждает, что их вкус понравится даже мясоедам.

Ингредиенты: морковь 0,5 кг, молоко 200 гр., лук 1 шт., яйца 2 шт., манка 100 гр., панировочные сухари, масло растительное, соль, сметана.

Лук измельчить в пюре с небольшим количеством растительного масла. Бросить обжаривать.

В это время натереть морковь на мелкой терке. Когда лук обжарится, добавить к нему морковь.

Жарить постоянно помешивая до полуготовности. Влить молоко, тушить пока оно полностью не испарится. Выложить морковный фарш на противень и остудить.

К моркови добавить манную крупу, яйца и соль. Перемешать и сформировать котлетки, панировать их сначала в муке, потом в яичном льезоне и сухарях.

Обжарить на растительном масле до золотистого цвета. До готовности подержать под крышкой 5 минут. Подавать со сметаной.

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