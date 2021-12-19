Готовимся к Новому году: заливная рыба от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 360 рублей.

Ингредиенты:

Лосось охлажденный филе 200 г (196 р.)

Морковь 1 шт. (3 р.)

Лук репчатый ½ шт. (1 р.)

Укроп пучок 15 г (9 р.)

Перепелиные яйца 5 шт. (25 р.)

Зеленый горошек замороженный 30 г (5 р.)

Желатин листовой 20 г (120 р.)

Лавровый лист 3 шт. (1 р.)

Вода 1,5 л

Соль

Итого: 4 порции заливного с рыбой = 360 р., 1 порция = 90 р.

Приготовление:

Пластинки желатина заливаем водой и оставляем набухнуть 10 минут.

Филе рыбы нарезаем на крупные кусочки и отправляем в кастрюлю с закипающей водой.

Следом отправляем к рыбе очищенные морковь и ½ луковицы, 3 лавровых листа и пучок укропа. Варим рыбу с овощами несколько минут до готовности (около 10 минут) и постоянно снимаем пенку.

Вытаскиваем в отдельную тарелку овощи, рыбу, укроп и лавровый лист. Бульон процеживаем, желатин отжимаем и отправляем в 500 мл бульона. Солим. Тщательно перемешиваем.

Рыбу разъединить на мелкие кусочки и переложить равномерным слоем в форму для заливного.

Вареную морковь режем тонкими слайсами и красиво выкладываем на рыбу.

Заранее отваренные и очищенные перепелиные яйца разрезаем пополам и выкладываем красиво к моркови. Украшаем веточками укропа.

Аккуратно заливаем рыбу желатиновым бульоном, украшаем по периметру горошинами заранее размороженного зеленого горошка и отправляем в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Приятного аппетита!

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