Готовимся к Новому году: заливная рыба от Бельковича

Ингредиенты:
- Лосось охлажденный филе 200 г (196 р.)
- Морковь 1 шт. (3 р.)
- Лук репчатый ½ шт. (1 р.)
- Укроп пучок 15 г (9 р.)
- Перепелиные яйца 5 шт. (25 р.)
- Зеленый горошек замороженный 30 г (5 р.)
- Желатин листовой 20 г (120 р.)
- Лавровый лист 3 шт. (1 р.)
- Вода 1,5 л
- Соль
Итого: 4 порции заливного с рыбой = 360 р., 1 порция = 90 р.
Приготовление:
Пластинки желатина заливаем водой и оставляем набухнуть 10 минут.
Филе рыбы нарезаем на крупные кусочки и отправляем в кастрюлю с закипающей водой.
Следом отправляем к рыбе очищенные морковь и ½ луковицы, 3 лавровых листа и пучок укропа. Варим рыбу с овощами несколько минут до готовности (около 10 минут) и постоянно снимаем пенку.
Вытаскиваем в отдельную тарелку овощи, рыбу, укроп и лавровый лист. Бульон процеживаем, желатин отжимаем и отправляем в 500 мл бульона. Солим. Тщательно перемешиваем.
Рыбу разъединить на мелкие кусочки и переложить равномерным слоем в форму для заливного.
Вареную морковь режем тонкими слайсами и красиво выкладываем на рыбу.
Заранее отваренные и очищенные перепелиные яйца разрезаем пополам и выкладываем красиво к моркови. Украшаем веточками укропа.
Аккуратно заливаем рыбу желатиновым бульоном, украшаем по периметру горошинами заранее размороженного зеленого горошка и отправляем в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Приятного аппетита!
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