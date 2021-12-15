«Всем понравятся, гарантирую!»: как сделать новогодние бутерброды с креветками и творожным сыром по Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать вкусные бутерброды на праздник.

«Бесподобное сочетание хрустящего хлеба, творожного сыра с креветками, дополнит своей свежестью огурец, ну а изюминку в бутеры внесет уже вкус красной икорки», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: творожный сыр — 300 г, креветки вареные — 350–400 г, огурец свежий, красная икра, тосты.

В чашу блендера отправить творожный сыр, вареные креветки и пробить в однородную массу. Тонко нарезать колечки свежего огурца. На сухой сковороде обжарить хлеб для тостов (можно на сливочном масле).

На тосты обильно выложить творожную массу, колечки огурцов, икру.

«Такие бутерброды отлично будут смотреться и на новогоднем столе — всем понравятся, гарантирую!» — прокомментировал Василий Емельяненко.

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