Без майонеза! Как приготовить вкусный и легкий салат с фасолью, свеклой и курочкой по Бельковичу

Саша Белькович также кладет в него кус-кус, который делает закуску особенной.

Саша Белькович в личном блоге обнародовал рецепт салата с курочкой и кус-кусом. «Это очень вкусно!» — заверил телеповар.

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Ингредиенты на 4 порции: кус-кус — 120 г, болгарский перец — 1 шт., красный лук — ½, свекла — 1-2 штуки, фасоль консервированная — 4 столовые ложки, кукуруза — 4 столовые ложки, куриное бедро филе — 250 г. Заправка: кетчуп — 70 г, растительное масло — 50 г, сок лимона — 1/2 шт., соль и специи — по вкусу.

Кус-кус высыпать в миску, посолить, влить оливковое масло и залить кипятком, чтобы он слегка покрывал крупу. Накрыть на 3–5 мин.

Нарезать овощи: болгарский перец, красный лук, свеклу. Добавить фасоль из банки, кукурузу, кус-кус. Пожарить курицу в травах, положить в салат. Перемешать.

Смешать ингредиенты для соуса: кетчуп, соль, сок лимона, растительное масло, сушеные травы. В конце добавить зеленый лук, заправить салат и перемешать.

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