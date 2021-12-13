Для кулинарных лентяев: как быстро и вкусно приготовить сочную курочку в сливках, показал Емельяненко

Василий Емельяненко тушит птицу с простыми, но аппетитными ингредиентами.

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом тушеной курицы в сливках.

«Это блюдо особенно понравится тем, кто любит вкусно поесть и не любит долго стоять у плиты. Вкус сочной курочки с копченой паприкой дополнят своим ароматом листики тархуна и сделают это блюдо несравнимо вкусным», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: куриные окорочка — 2 шт., лавровый лист — 1 шт., растительное масло, сливочное масло — небольшой кусочек, тархун (эстрагон) — 3-4 веточки, соль — по вкусу, перец — по вкусу, копченая паприка – 1,5 ч. ложки, сливки — 100-150 мл.

С окорочков срезать мякоть, кости отправить в подсоленную воду. Варить бульон с лавровым листом до готовности.

В кастрюлю налить немного растительного масла, добавить маленький кусочек сливочного масла, обжарить куриное мясо кусочками. Посолить, поперчить, добавить полторы чайной ложки копченой паприки и одну чайную ложку муки. Перемешать, влить 100-150 мл сливок и немного куриного бульона. Сделать минимальный огонь и тушить не более пяти минут.

Листочки тархуна мелко нарезать, бросить в кастрюлю и перемешать. Готово!

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