«Сказка!»: как жена Малинина готовит легкий тост с авокадо в виде гуакамоле

Эмма Малинина старается следить за фигурой и трепетно относится к своему здоровью.

Жена Александра Малинина Эмма всю жизнь следит за фигурой и старается употреблять в пищу легкие продукты, насыщенные витаминами.

В личном блоге она поделилась рецептом одного из своих самых любимых завтраков — тоста с авокадо.

«Я превращаю авокадо в гуакамоле — это простая и очень вкусная намазка родом из Мексики. Мякоть режу кубиками или разминаю вилкой, мелко нарезаю помидорки черри и острый перец.

Добавляю немного зелени, лайм и чайную ложку оливкового масла, не солю. И все это ложится на кусочек подсушенного цельнозернового хлеба. Сказка!» — рассказала Эмма Малинина.

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