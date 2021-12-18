Индейка целиком и другие идеи для вашего новогоднего стола

Главный праздник года все ближе.

Бисквитное полено

Традиционный французский десерт на Рождество.

НАДО (на 8 — 10 порций): Бисквит: 9 желтков · 5 белков · 130 г сахара · 85 г муки · 200 г темного шоколада (какао не менее 75%). Крем: 200 г маскарпоне · 200 г темного шоколада · 50 мл сливок 33%. Желе: 250 г мандаринового пюре · 150 г консервированных мандаринов* · 10 г желатина · 200 мл воды. Ганаш: 150 г молочного шоколада · 100 г темного шоколада · 285 мл сливок 33% · 1 ст. ложка коньяка · сахарная пудра.

ГОТОВИМ:

Бисквит. 1. Растапливаем на водяной бане шоколад для бисквита.

Параллельно взбиваем желтки с 80 г сахара. Отдельно взбиваем белки с 50 г сахара до крепких пиков. Аккуратно вводим белки в желтки лопаткой. Муку просеиваем, вымешиваем тесто, вмешиваем в него жидкий остывший шоколад. Два противня застилаем пергаментом. Выкладываем поровну тесто и быстро разравниваем. Выпекаем 10 — 15 минут при 170 °С.

Крем. 1. 200 г шоколада растапливаем на водяной бане.

Взбиваем маскарпоне со сливками, вводим остывший шоколад, смешиваем.

Желе. 1. Разводим желатин, вводим слегка подогретое мандариновое пюре с консервированными дольками мандаринов, вымешиваем. Остывшее желе убираем в холодильник.

Сборка. 1. Корж кладем на пергамент и покрываем половиной крема при помощи мешка. Сверху делаем дорожки из половины желе.

Придерживая края пергамента, сворачиваем рулет. Повторяем со вторым бисквитом, оба полена убираем в холодильник на 2 часа.

Ганаш. 1. Подогреваем сливки на слабом огне, растапливаем в них дольки шоколада, вливаем коньяк, перемешиваем и остужаем.

Покрываем ганашом поленья, вилкой прорисовываем продольные бороздки, имитируя кору. Убираем в холодильник. Перед подачей посыпаем пудрой.

*Можно использовать другие консервированные фрукты — персики, манго и т. п.

Индейка целиком

Это только кажется, что блюдо сложное. На самом деле оно высвободит вам массу времени на резку салатов.

НАДО (на 10 порций): крупная индейка · 1 крупный апельсин · 1 большая головка чеснока · 1 луковица · 1 морковка · 3 лавровых листа · 10 ст. ложек соли · 1/2 стакана сахара · 1 палочка корицы · 2 ч. ложки зерен кориандра · 1 ч. ложка душистого перца в зернах · гвоздика — 7 шт. · 150 г сливочного масла · специи по вкусу.

ГОТОВИМ:

Сахар и соль заливаем литром кипятка, добавляем лук кольцами, морковь кружками, лавровый лист, корицу, кориандр и душистый перец. В большую кастрюлю или ведро кладем размороженную индейку (на разморозку тушки весом 5 кг требуется не менее 5 часов), заливаем раствором и добавляем холодную воду, чтобы тушка была покрыта полностью. Ставим в холодильник или на прохладную лоджию на сутки или двое. Вынимаем тушку, промываем и сушим бумажными полотенцами. Руки опускаем под кожу и аккуратно надрываем связки на спинке и грудке. В размягченное сливочное масло кладем молотый черный перец, давленый чеснок, ваши любимые специи (их можно и не класть — мясо и так будет ароматным за счет маринада). Натираем масляной смесью тушку внутри, снаружи и под кожей. Апельсин кладем в кипяток и варим 2 минуты. Вынимаем, втыкаем в него гвоздику. Половинку чесночной головки кладем внутрь тушки, затем туда же отправляем апельсин и вторую половинку чеснока. Зашиваем тушку нитками или закалываем зубочистками. Укладываем индейку грудкой вниз в пакет для запекания, оставив воздух. Сверху делаем надрез 1,5 см. Запекаем при 200 °С из расчета 45 минут на 1 кг (то есть тушка весом 5 кг запекается 3 часа 45 минут). Если в пакет тушка не помещается, запекайте в фольге, завернув индейку так, чтобы внутри оставался воздух. Запекайте 40 минут при 220 °С, плюс еще 3 часа при 180 °С (для тушки весом до 5 кг). Готовность проверяйте кулинарным термометром или сделав прокол: сок должен быть прозрачным. Если сок с розовым оттенком, продолжайте запекать. Перед подачей дайте индейке отдохнуть 15 минут.

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