Без майонеза! Как приготовить легкий и вкусный салатик со свеклой, гранатом и творожным сыром по Бельковичу

Саша Белькович на заправку смешивает оливковое масло с медом и лимоном.

Саша Белькович в личном блоге обнародовал вкусный и легкий салатик для тех, кто не очень любит майонезные тяжелые закуски.

Ингредиенты на 2 порции: свекла — 2 шт., шпинат — 50 г, творожный сыр — 60 г, гранат — 1/2 шт., семечки очищенные — 2 горсточки. Заправка: лимон — 1/2 шт., оливковое масло — 4 ст.л, мед — 1 ст.л.

Снять со свеклы кожуру, чуть посолить, поперчить, немного полить маслом, завернуть в фольгу и отправить в духовку на 45-50 минут при 180 градусах, проверять готовность деревянной шпажкой!

Готовую свеклу нарезать крупными дольками.

Приготовить заправку: в миску налить оливковое масло, добавить сок лимона, мед и тщательно перемешать.

На тарелку выложить листья шпината, сверху — свеклу и творожный сыр.

Посолить, поперчить, заправить соусом, посыпать семечками, гранатом и готово!

«Яркий, легкий и невероятно вкусный салат готов! Всего-то за пару минут», — сказал Белькович.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.