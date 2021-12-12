Риет из гуся на Новый год: Емельяненко рассказал, как сделать вкусно эту французскую намазку на хлеб

На Новый год многие хотят побаловать гостей чем-то особенным! Французский риет из гуся способен по-настоящему удивить!

Эта мясная намазка на хлеб и тосты станет прекрасной заменой колбасы на праздничном столе. А как ее сделать правильно, рассказал известный телеповар на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

«Дорогие друзья! Хочу вам показать, как приготовить риет — изысканный деликатес, детище французских кулинаров средневековья. Риет из гуся — это закуска к праздничному столу, которая подается с хрустящими тостами и особенно хороша с ароматным свежим багетом», — прокомментировал Василий Емельяненко.

Риет можно приготовить заранее перед праздником за 2-3 дня, чтобы было меньше хлопот в торжественный день.

Ингредиенты: гусиная тушка — 1 шт., чеснок — 9 зубчиков, розмарин, морковь — 5 шт., лук — 1 шт., тимьян, апельсин – 2 шт., цедра апельсина, бурбонский перец, мускатный орех, смесь четырех перцев.

Гусиную тушку опалить газовой горелкой. Разрезать, снять кожу и срезать с мяса жир. Жир и кожу отправить в кастрюлю, мясо и кости — в афганский казан или скороварку.

В кастрюлю с жиром и кожей добавить пару листиков розмарина, четыре зубчика чеснока и поставить в духовку. Жир вытопить при температуре 150 градусов.

В казан с мясом и костями отправить крупно нарезанные лук, морковь, пять зубчиков чеснока, пару веточек тимьяна, маленькую веточку розмарина, по вкусу посолить. С половинки апельсина срезать цедру. Два апельсина очистить от кожуры, нарезать на крупные кружочки и отправить в казан. Добавить две щепотки бурбонского перца и налить небольшое количество воды, чтобы мясо в казане не пригорало.

Казан закрыть крышкой, поставить на плиту. Как только в казане создастся давление, уменьшить огонь и готовить еще 50 минут. Затем дать остыть 10 минут. Из казана достать розмарин, тимьян и цедру. Снять с костей мясо и отправить в миску с овощами и апельсином.

Мясо и овощи пробить погружным блендером так, чтобы текстура была с кусочками, а не гладкая, как в паштете. В риет добавить немного мускатного ореха, смесь четырех перцев и по вкусу посолить.

Из казана в миску налить пару столовых ложек бульона и еще немного пробить блендером. Риет переложить в чистые баночки, залить из кастрюли гусиным жиром и отправить в холодильник. Как только жир застынет — баночки накрыть крышками и хранить в холодильнике.

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