Ленивая пицца из лаваша: как быстро приготовить сочную вкуснятину, показал Белькович

Начинку можно варьировать, главное – не жалеть сыра.

Саша Белькович показал в личном блоге, как приготовить ленивую закрытую пиццу кальцоне из лаваша.

Ингредиенты: лаваш — 0,5 шт., томаты в собственном соку — 100 г, колбаски — 50 г, сыр моцарелла — 75 г, сыр твердый — 50 г, красный лук —0,5 шт., шампиньоны — 4 шт., яйцо — 1 шт.

На половину лаваша размазать томаты в собственном соку. Вторую половину оставить чистой.

Чуть посолить, затем разложить шампиньоны, колбасу, сыр моцарелла, полукольца красного лука, посыпать тертым твердым сыром.

Яйцом смазать края лаваша по периметру. Накрыть второй частью лаваша и хорошо прижать, чтобы края слиплись. Сверху также смазать яйцом.

Поставить в духовку на 15 минут при 170 градусах, пока пицца не подрумянится.

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