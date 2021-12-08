«Это вкусно!»: как готовит французский салат с консервированным тунцом и огурцом Ивлев

Константин Ивлев на своем кулинарном проекте YouTube Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить вкусный французский салат нисуаз из консервированного тунца. Это нежирная рыба, однако шеф знает, как сделать закуску с ней сочной, несмотря ни на что.
По словам ведущего шоу «На ножах», с тунцом необходимо подавать вареное яйцо, которое наделяет рыбу мягкостью и сочностью.
Ингредиенты: оливковое масло – 30 мл, яйцо вареное – 1 шт., маслины – 40 г, томаты – 80 г, листья салата – 30 г, зеленая фасоль – 20 г, красный лук – 10 г, огурец – 20 г, зеленый горошек в стручках – 20 г, консервированный тунец – 100 г.
В кипящую воду бросаем фасоль и горох (можно использовать замороженные), варим минуту, быстро опускаем в ледяную воду, чтобы цвет овощей сохранился ярким. Остужаем, нарезаем крупно, рвем салат руками, смешиваем с маслинами.
Огурцы нарезаем тонкими дольками, очистив от кожуры. Кладем туда же.
Помидоры крупно режем, вареные яйца режем пополам, с тунца сливаем сок, полукольцами рубим лук. Эти ингредиенты не кладем пока в общую миску.
Заправляем салат оливковым маслом, солим, перчим, размешиваем. Перекладываем на плоскую тарелку, украшаем по бокам помидорами, половинками яиц, сверху укладываем рыбку и лук.
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