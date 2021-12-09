Идея к Новому году: Белькович рассказал секрет приготовления салата с авокадо

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 164 рубля.

Ингредиенты (на 2 порции):

Яйца 2 шт. – 10 шт. – 60 р.

Киноа 80 г – 450 г – 230 р.

Салат латук 150 г – 80 р.

Авокадо 1 шт. – 60 рублей

Мята свежая 50 г – 70 р.

Масло растительное 1 л – 60 р.

Масло тыквенное 250 мл – 330 р.

Лимон 1 шт. 1 кг – 80 р.

Мед 50 г – 265 р.

Соль/перец по вкусу

Апельсин 0.5 шт. — 80 р.

Семечки тыквенные 20 г

Итого (на 2 порции): 327 рублей

1 порция: 164 рубля

Способ приготовления:

Отварите яйца

Промойте киноа. Отварите крупу в течение 15 минут, залив водой в пропорции 1 к 3. Киноа должна впитать в себя всю воду. Солить не нужно.

Листья салата рвем руками.

Чистим авокадо и нарезаем мякоть крупными дольками.

Лайфхак от шефа:

Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

Смешайте авокадо, киноа и листья салата.

Далее — выжать в мяту сок лимона – количество регулируйте по вашему вкусу.

Влейте растительное и тыквенное масла, добавьте мед.

Пробейте заправку в блендере.

Солим, перчим салат.

Совет от шефа:

Перемешивайте салат со специями руками, чтобы соль с перцем распределились равномерно и не помялись листья.

Полейте салат заправкой прямо перед подачей.

Выложите дольки апельсина и разрезанные пополам яйца.

Сверху посыпьте салат тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

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