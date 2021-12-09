Идея к Новому году: Белькович рассказал секрет приготовления салата с авокадо

Ингредиенты (на 2 порции):
- Яйца 2 шт. – 10 шт. – 60 р.
- Киноа 80 г – 450 г – 230 р.
- Салат латук 150 г – 80 р.
- Авокадо 1 шт. – 60 рублей
- Мята свежая 50 г – 70 р.
- Масло растительное 1 л – 60 р.
- Масло тыквенное 250 мл – 330 р.
- Лимон 1 шт. 1 кг – 80 р.
- Мед 50 г – 265 р.
- Соль/перец по вкусу
- Апельсин 0.5 шт. — 80 р.
- Семечки тыквенные 20 г
Итого (на 2 порции): 327 рублей
1 порция: 164 рубля
Способ приготовления:
Отварите яйца
Промойте киноа. Отварите крупу в течение 15 минут, залив водой в пропорции 1 к 3. Киноа должна впитать в себя всю воду. Солить не нужно.
Листья салата рвем руками.
Чистим авокадо и нарезаем мякоть крупными дольками.
Лайфхак от шефа:
Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
Смешайте авокадо, киноа и листья салата.
Далее — выжать в мяту сок лимона – количество регулируйте по вашему вкусу.
Влейте растительное и тыквенное масла, добавьте мед.
Пробейте заправку в блендере.
Солим, перчим салат.
Совет от шефа:
Перемешивайте салат со специями руками, чтобы соль с перцем распределились равномерно и не помялись листья.
Полейте салат заправкой прямо перед подачей.
Выложите дольки апельсина и разрезанные пополам яйца.
Сверху посыпьте салат тыквенными семечками.
Приятного аппетита!
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