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«Полезный ужин за 15 минут»: как приготовить куриные блины с сыром по Емельяненко

В этом блюде мало ингредиентов и они недорогие.

«Полезный ужин за 15 минут»: как приготовить куриные блины с сыром по Емельяненко
Василий Емельяненко. Кадр из YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

На кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef известный телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом куриных блинов.

«Сегодня мы приготовим куриные блинчики, которые идеально подойдут для сторонников вкусной и здоровой пищи. Куриные блины готовятся очень просто и с минимальным количеством ингредиентов.

Приготовьте по нашему рецепту аппетитные куриные блинчики и устройте себе вкусный и полезный ужин за 15 минут», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: куриный фарш, сыр моцарелла (для пиццы), укроп, соль, перец.

В миску с куриным фаршем натереть сыр. Мелко нарезать укроп, бросить туда же. По вкусу посолить, поперчить, размешать.

Сформировать небольшие шарики, затем сплющить в тонкие блинчики. Обжарить их на сухой сковороде с двух сторон. Украсить свежими огурцами.

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