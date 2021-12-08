«Полезный ужин за 15 минут»: как приготовить куриные блины с сыром по Емельяненко

На кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef известный телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом куриных блинов.
«Сегодня мы приготовим куриные блинчики, которые идеально подойдут для сторонников вкусной и здоровой пищи. Куриные блины готовятся очень просто и с минимальным количеством ингредиентов.
Приготовьте по нашему рецепту аппетитные куриные блинчики и устройте себе вкусный и полезный ужин за 15 минут», — сказал Василий Емельяненко.
Ингредиенты: куриный фарш, сыр моцарелла (для пиццы), укроп, соль, перец.
В миску с куриным фаршем натереть сыр. Мелко нарезать укроп, бросить туда же. По вкусу посолить, поперчить, размешать.
Сформировать небольшие шарики, затем сплющить в тонкие блинчики. Обжарить их на сухой сковороде с двух сторон. Украсить свежими огурцами.
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