Это вам не оливье: Ивлев предложил на Новый год удивить гостей салатом с тунцом

Закуска очень изысканная и в то же время простая.

Константин Ивлев на своем YouTube-канале Ivlev Chef Channel предложил разнообразить новогоднее меню при помощи сочного салата с тунцом. Это совершенно небанальная закуска, которая понравится многим.

Телеповар посоветовал использовать не консервированного тунца, а свежемороженого, так будет вкуснее.

Ингредиенты: тунец свежемороженый – 120 г, зеленый горошек – 30 г, зеленая фасоль – 30 г, брокколи – 40 г, свежий шпинат – 100 г, салат кейл – 40 г, яйцо – 1 шт., столовый уксус – 1 ч.л., белый кунжут – 3 г, оливковое масло – 50 мл, соль и перец.

Овощи можно приобрести в замороженном виде, если не найдется свежих. Брокколи, салат кейл, горошек и фасоль отвариваем минуту в кипящей воде и быстро погружаем в ледяную воду. Так они сохранят свой зеленый цвет.

С фасоли и гороха отрезаем хвостики, крупно нарезаем все овощи. Варим яйцо пашот: в кастрюлю с водой добавляем 7-9%-ный уксус (1 л на 1 ст. ложку). Яйцо аккуратно разбиваем в миску, чтобы сохранился цельным желток. В кипящей воде закручиваем воронку при помощи ложки. Выливаем в середину воронки яйцо, варим, достаем шумовкой.

Филе тунца перчим, солим и жарим с двух сторон. На это уйдет секунд по 20, охлаждаем. Нарезаем на длинные дольки.

Бланшированные овощи немного поджариваем на растительном масле. Добавляем шпинат, солим, перчим.

На плоскую тарелку выкладываем овощи, сверху — тунца, посыпаем кунжутом и кладем яйцо пашот. Оно оттенит вкус рыбы и даст дополнительную сочность.

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