«Роскошный деликатес»: как сделать аппетитный салат с языком, соленым огурцом и сыром по Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить интересный салат с языком.
«Салат получается ярким, нежным и на столе выглядит очень красиво. Особый вкус и сочность салату придает ароматная заправка. Приготовьте по нашему рецепту этот роскошный деликатес и порадуйте своих гостей аппетитным и очень вкусным блюдом», — сказал Василий Емельяненко.
Ингредиенты: язык говяжий – небольшой кусочек, перец болгарский – 0,5 шт., огурцы малосольные квашенные – 0,5 шт., огурцы свежие – небольшой кусочек, яйцо вареное – 1 шт., майонез – 3 ст. ложки, чеснок – 0,5 зубчика, сухой сыр – по вкусу, укроп – несколько веточек, соль – по вкусу, перец – по вкусу, корень хрена – 7-10 г, жареный кунжут, петрушка.
Сделать соус. С нескольких веток укропа нашинковать листочки, отправить в миску с майонезом. Добавить мелко натертый хрен и половинку зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Перемешать.
Мелко нарезать половину запеченного болгарского перца, немного посолить, поперчить, выложить в пекарское кольцо первым слоем. Слегка утрамбовать, посыпать сухим сыром и промазать соусом.
Выложить нарезанный мелким кубиком вареный говяжий язык, утрамбовать и смазать заправкой. Посыпать сухим сыром.
Мелко нарезать квашенные и свежие огурцы, смешать и выложить следующим слоем, смазать майонезом.
Вареное яйцо разделить на желток и белок, белок мелко нарезать и также выложить слоем.
Сверху натереть на мелкой терке желток и посыпать жареным кунжутом. Дать салату немного постоять, пропитаться. Перед подачей аккуратно убрать кольцо, украсить зеленью и подать к столу.
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