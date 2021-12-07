Просто, дешево, красиво: как Юдашкина готовит картофельные шарики с сыром в панировке

Марина Юдашкина поделилась в личном блоге простыми рецептами печенья на американский манер и картофельно-сырных шариков. Десертом и вегетарианским аппетитным блюдом она балует своего мужа Валентина Юдашкина.
Сделать такие шарики очень просто. Нужно сварить картошку, сделать пюре, натереть в него сыр. Состав должен получиться плотным. Скатать шарики, сделать в них ямочки и положить в них кусочки сыра.
Обмакнуть в муке, потом в яйце и в панировочных сухарях. Запекать в духовке до готовности. Подавать со сметаной.
«Получилось очень вкусно!» — сказала Марина Юдашкина.
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