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Закуска на Новый год: рулет из лаваша со скумбрией от Бельковича

На весь лаваш у Александра Бельковича ушло 239 рублей.

Закуска на Новый год: рулет из лаваша со скумбрией от Бельковича
Рулет из лаваша со скумбрией от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

Соус:

  • Лук-порей (зеленая часть) 150г – 36р.
  • Молоко 200мл – 10р.
  • Зеленый горошек замороженный 50г – 5р.
  • Соль, несколько щепоток
  • Перец белый

Начинка:

  • Скумбрия горячего копчения 1шт.(300г) – 129р.
  • Картофель 3шт. (300г) – 8р.
  • Лаваш тонкий армянский (размер примерно 60х35 см) – 15р.
  • Укроп 5г – 1р.
  • Петрушка 5г – 1р.
  • Масло оливковое с чесноком 30мл – 34р.

Итого: 239 рублей

1 порция: 60 рублей

Приготовление:

Фото: СТС

Картофель моем и запекаем в фольге 45-60 минут при температуре 180-200 градусов. Затем остужаем.

Соус:

От лука-порей отрезаем белую часть и убираем в сторону – она не понадобится. Срезаем засохшие кончики зеленых стеблей. Рубим пополам и отделяем листики друг от друга. Промываем под проточной водой. Нарезаем лук полукольцами.

Фото: СТС

Молоко ставим на нагрев. Когда молоко начнет закипать, закидываем туда порей и половину заготовленного гороха. Доводим до готовности лук (он варится очень быстро, буквально 5 минут).

Солим, перчим. Снимаем с огня и пробираем соус блендером. После еще раз поставить на нагрев и доводим до кипения.

Начинка:

Чистим скумбрию от кожи. Мякоть надрезаем вдоль хребта и мелко рвем филе руками, убирая косточки. Остывший картофель чистим от кожуры.

Фото: СТС

Расстилаем лаваш на столе. Мелко крошим руками картофель, равномерно распределяя его по всей площади хлеба. Таким же образом закидываем на лаваш скумбрию и горошек.

Посыпаем укропом и петрушкой, разрывая зелень руками. Поливаем 2/3 частью соуса. Заворачиваем рулет и сразу нарезаем на порционные куски шириной 4-5 см.

Фото: СТС

Не дайте залежаться рулету, иначе лаваш отсыреет и не получится хрустящим. Выложите кусочки в форму для запекания. Поливаем оставшимся соусом и маслом с чесноком.

Отправляем в духовку на 7 минут при 160 градусах.

Приятного аппетита!

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