Закуска на Новый год: рулет из лаваша со скумбрией от Бельковича

На весь лаваш у Александра Бельковича ушло 239 рублей.

Ингредиенты:

Соус:

Лук-порей (зеленая часть) 150г – 36р.

Молоко 200мл – 10р.

Зеленый горошек замороженный 50г – 5р.

Соль, несколько щепоток

Перец белый

Начинка:

Скумбрия горячего копчения 1шт.(300г) – 129р.

Картофель 3шт. (300г) – 8р.

Лаваш тонкий армянский (размер примерно 60х35 см) – 15р.

Укроп 5г – 1р.

Петрушка 5г – 1р.

Масло оливковое с чесноком 30мл – 34р.

Итого: 239 рублей

1 порция: 60 рублей

Приготовление:

Картофель моем и запекаем в фольге 45-60 минут при температуре 180-200 градусов. Затем остужаем.

Соус:

От лука-порей отрезаем белую часть и убираем в сторону – она не понадобится. Срезаем засохшие кончики зеленых стеблей. Рубим пополам и отделяем листики друг от друга. Промываем под проточной водой. Нарезаем лук полукольцами.

Молоко ставим на нагрев. Когда молоко начнет закипать, закидываем туда порей и половину заготовленного гороха. Доводим до готовности лук (он варится очень быстро, буквально 5 минут).

Солим, перчим. Снимаем с огня и пробираем соус блендером. После еще раз поставить на нагрев и доводим до кипения.

Начинка:

Чистим скумбрию от кожи. Мякоть надрезаем вдоль хребта и мелко рвем филе руками, убирая косточки. Остывший картофель чистим от кожуры.

Расстилаем лаваш на столе. Мелко крошим руками картофель, равномерно распределяя его по всей площади хлеба. Таким же образом закидываем на лаваш скумбрию и горошек.

Посыпаем укропом и петрушкой, разрывая зелень руками. Поливаем 2/3 частью соуса. Заворачиваем рулет и сразу нарезаем на порционные куски шириной 4-5 см.

Не дайте залежаться рулету, иначе лаваш отсыреет и не получится хрустящим. Выложите кусочки в форму для запекания. Поливаем оставшимся соусом и маслом с чесноком.

Отправляем в духовку на 7 минут при 160 градусах.

Приятного аппетита!

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