Рулетики из огурчика со шпротами внутри: Емельяненко раскрыл рецепт недорогой и вкусной закуски

Телеповар рекомендовал ее к новогоднему столу и другим праздникам.

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить любопытную закуску со шпротами, огурчиком и картошечкой, то есть из того, что очень любят россияне. А потому это блюдо всегда расходится со стола в первую очередь.

По мнению кулинара, его рулетики украсят новогодний стол, да и в другие праздники пригодятся.

«Очень оригинальная, вкусная, нежная, красивая закуска станет украшением любого праздничного стола. Получаются настоящие russian roll’ы. Обязательно приготовьте, гости точно будут удивлены», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: картофель — 1 шт., яйца — 2 шт., лук — 1 шт., огурец длинный — 1 шт., шпроты — банка, петрушка — пучок, сливочное масло, растительное масло, соль, перец.

Картошку отварить в кожуре. Луковицу нарезать кубиками и поджарить на растительном и сливочном масле (смеси). Сваренные вкрутую яйца очистить и отправить в куттер. Туда же — поджаренный лук и нарезанный пучок петрушки. Поперчить, посолить, добавить половину отваренной картофелины (предварительно очищенной от кожуры) и взбить.

Овощечисткой срезать с огурца нужное количество ленточек (когда дойдете до середины огурца появятся семечки, поэтому перевернуть огурец и далее срезать ленточки с другого конца). Серединку с семенами огурца нарезать и отправить в куттер.

Взбить яйца с овощами и зеленью в однородную пасту. Массу выложить на ленточки огурца до середины, положить по одной рыбке хвостом наружу и закрутить в рулетики.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.