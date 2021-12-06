Чесночно-сырные помидоры в стиле СССР: Емельяненко предложил рецепт закуски к Новому году

Кулинар утверждает, что это блюдо разлетится со стола мгновенно.

Фаршированные томаты с сырно-чесночной начинкой подавали к праздничному столу еще во времена СССР. Сейчас их можно сделать еще вкуснее! Если использовать рецепт Василия Емельяненко. Закуску известный телеповар предложил на новогодний стол.

«Сегодня я вам покажу простую и очень вкусную закуску на праздничный стол. Сочетание томатов с ароматной чесночно-сырной начинкой делают это блюдо абсолютным чемпионом среди закусок. Приготовьте по нашему рецепту бесподобные томатики с начинкой, и вы гарантированно получите массу гастрономических ощущений», — сказал кулинар.

Ингредиенты: томаты — 4 шт., чеснок — 1 головка, тархун, хлеб, оливковое масло, творожный сыр — 130 г, сливочное масло — небольшой кусочек, соль — по вкусу.

Большую головку чеснока разрезать поперек на две части. Внутреннюю часть полить растительным маслом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Листья тархуна мелко нарезать и смешать с сыром, добавив немного оливкового масла.

У томатов срезать плодоножку так, чтобы получилась крышечка, и с помощью ложки вытащить содержимое.

Из хлеба нарезать маленькие гренки и обжарить на сливочном масле, добавив соли и немного мелко нарезанного чеснока. Запеченные зубчики чеснока растереть полотном ножа в пасту и смешать с сыром и тархуном. Сырную начинку выложить в пекарский конверт и начинить ею томаты.

Томаты выложить на тарелку, сверху украсить хрустящими гренками.

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