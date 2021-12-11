Рулет из корейки с курицей, орехами, клюквой и другие блюда для новогоднего стола

Праздник уже близко.

Клюквенный тарт с меренгами

НАДО (на 8 порций): 140 г сливочного масла · 230 г муки · 1/4 ч. ложки разрыхлителя · 50 г сахарной пудры · 1 желток. Начинка: 300 г мороженой клюквы · 100 г сахара. Меренги: 100 г белка · 150 г сахара.

ГОТОВИМ:

Муку просеиваем с разрыхлителем, добавляем натертое холодное масло, растираем все пальцами в крошку, вводим желток. Формируем шар, убираем в холодильник на 20 минут. Форму смазываем маслом, подпыляем мукой. Тесто раскатываем по размеру формы плюс бортики, выкладываем в форму, срезаем края и убираем на 20 минут в морозильник. Клюкву промываем, пробиваем в блендере с сахаром, варим в сотейнике до загущения и уменьшения в объеме в два раза. Форму с тестом достаем из холодильника, застилаем пергаментом, насыпаем груз, чтобы не было пузырей (например, кило фасоли), и подпекаем 10 минут при 180 °С. Убираем фасоль и пергамент, выкладываем начинку и выпекаем 40 минут при той же температуре. Белки смешиваем с сахаром и прогреваем на водяной бане до растворения сахара, помешивая. Затем взбиваем в плотную пену, перекладываем в кондитерский мешок и украшаем поверхность тарта. Выпекаем еще 15 минут.

Рулет из корейки с курицей, орехами и клюквой

НАДО (на 6 порций): кусок свиной корейки (800 г) · 1 куриное филе · 2 яблока · 2 ст. ложки свежемороженой клюквы · 2 зубчика чеснока · соль · перец · 50 г апельсинового конфитюра · по 1 ч. ложке сушеного розмарина и тимьяна · 3 ст. ложки сливочного масла · 1 ч. ложка горчицы · 1 ст. ложка апельсинового сока · 2 ст. ложки грецких орехов.

ГОТОВИМ:

Из яблок удаляем сердцевину, режем тонкими пластинами. Корейку очень острым ножом несколько раз надрезаем вдоль, постепенно разворачивая кусок в прямоугольник. Накрываем пленкой и отбиваем. Масло растапливаем и смазываем корейку (оставьте немного масла смазать рулет сверху). Солим-перчим. Выкладываем рубленые орехи, клюкву, тимьян и розмарин. Затем пластины яблок. В центр — куриное филе. Сворачиваем рулет и плотно обвязываем кулинарным шпагатом. Смазываем рулет оставшимся маслом, накрываем фольгой и запекаем 45 минут при температуре 180 °С. Делаем глазурь: в сотейнике смешиваем апельсиновый конфитюр и сок, горчицу, давленый чеснок, солим-перчим. Доводим до кипения, смазываем этой глазурью рулет и запекаем еще 30 минут уже без фольги. Готовый рулет вынимаем, накрываем фольгой на 10 минут, даем отдохнуть, затем удаляем шпагат и подаем, нарезав на слайсы.

Салат с креветками и виноградом

НАДО (на 8 порций): 500 г креветок · 4 яйца · 150 г твердого сыра · 300 г винограда без косточек · пучок листьев салата · 3 ст. ложки кедровых орехов · 6 ст. белого йогурта или майонеза · 2 ст. ложки лимонного сока · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Яйца отвариваем и натираем на терке, креветки варим в подсоленной воде, чистим, остужаем. Сыр натираем. Делаем соус: йогурт или майонез смешиваем с лимонным соком по вкусу, подсаливаем и перчим. В креманки или общую салатницу выкладываем рваные листья салата. Затем слой креветок. Сдабриваем соусом. Выкладываем тертое яйцо, опять соус, сверху креветки, соус. Посыпаем сыром. Виноградины режем пополам, выкладываем срезом вниз, посыпаем орешками.

Примечание: можно и не выкладывать слоями, а просто перемешать все ингредиенты.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.