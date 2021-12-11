Рулет из корейки с курицей, орехами, клюквой и другие блюда для новогоднего стола

Клюквенный тарт с меренгами
НАДО (на 8 порций): 140 г сливочного масла · 230 г муки · 1/4 ч. ложки разрыхлителя · 50 г сахарной пудры · 1 желток. Начинка: 300 г мороженой клюквы · 100 г сахара. Меренги: 100 г белка · 150 г сахара.
ГОТОВИМ:
- Муку просеиваем с разрыхлителем, добавляем натертое холодное масло, растираем все пальцами в крошку, вводим желток. Формируем шар, убираем в холодильник на 20 минут.
- Форму смазываем маслом, подпыляем мукой. Тесто раскатываем по размеру формы плюс бортики, выкладываем в форму, срезаем края и убираем на 20 минут в морозильник.
- Клюкву промываем, пробиваем в блендере с сахаром, варим в сотейнике до загущения и уменьшения в объеме в два раза.
- Форму с тестом достаем из холодильника, застилаем пергаментом, насыпаем груз, чтобы не было пузырей (например, кило фасоли), и подпекаем 10 минут при 180 °С.
- Убираем фасоль и пергамент, выкладываем начинку и выпекаем 40 минут при той же температуре.
- Белки смешиваем с сахаром и прогреваем на водяной бане до растворения сахара, помешивая. Затем взбиваем в плотную пену, перекладываем в кондитерский мешок и украшаем поверхность тарта. Выпекаем еще 15 минут.
Рулет из корейки с курицей, орехами и клюквой
НАДО (на 6 порций): кусок свиной корейки (800 г) · 1 куриное филе · 2 яблока · 2 ст. ложки свежемороженой клюквы · 2 зубчика чеснока · соль · перец · 50 г апельсинового конфитюра · по 1 ч. ложке сушеного розмарина и тимьяна · 3 ст. ложки сливочного масла · 1 ч. ложка горчицы · 1 ст. ложка апельсинового сока · 2 ст. ложки грецких орехов.
ГОТОВИМ:
- Из яблок удаляем сердцевину, режем тонкими пластинами.
- Корейку очень острым ножом несколько раз надрезаем вдоль, постепенно разворачивая кусок в прямоугольник. Накрываем пленкой и отбиваем.
- Масло растапливаем и смазываем корейку (оставьте немного масла смазать рулет сверху). Солим-перчим.
- Выкладываем рубленые орехи, клюкву, тимьян и розмарин. Затем пластины яблок. В центр — куриное филе.
- Сворачиваем рулет и плотно обвязываем кулинарным шпагатом.
- Смазываем рулет оставшимся маслом, накрываем фольгой и запекаем 45 минут при температуре 180 °С.
- Делаем глазурь: в сотейнике смешиваем апельсиновый конфитюр и сок, горчицу, давленый чеснок, солим-перчим. Доводим до кипения, смазываем этой глазурью рулет и запекаем еще 30 минут уже без фольги.
- Готовый рулет вынимаем, накрываем фольгой на 10 минут, даем отдохнуть, затем удаляем шпагат и подаем, нарезав на слайсы.
Салат с креветками и виноградом
НАДО (на 8 порций): 500 г креветок · 4 яйца · 150 г твердого сыра · 300 г винограда без косточек · пучок листьев салата · 3 ст. ложки кедровых орехов · 6 ст. белого йогурта или майонеза · 2 ст. ложки лимонного сока · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Яйца отвариваем и натираем на терке, креветки варим в подсоленной воде, чистим, остужаем. Сыр натираем.
- Делаем соус: йогурт или майонез смешиваем с лимонным соком по вкусу, подсаливаем и перчим.
- В креманки или общую салатницу выкладываем рваные листья салата. Затем слой креветок. Сдабриваем соусом.
- Выкладываем тертое яйцо, опять соус, сверху креветки, соус.
- Посыпаем сыром.
- Виноградины режем пополам, выкладываем срезом вниз, посыпаем орешками.
Примечание: можно и не выкладывать слоями, а просто перемешать все ингредиенты.
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