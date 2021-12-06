Ленивый штрудель за 20 минут: как Емельяненко делает сочный десерт из лаваша и яблок

Василий Емельяненко утверждает, что с ним справится даже ребенок.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef поделился рецептом ленивого штруделя. Известный телеповар утверждает, что его можно сделать за 20 минут.

«Дорогие друзья, хочу вам показать рецепт приготовления вкуснейшего десерта — яблочного штруделя в лаваше. Штрудель готовится быстро, легко, ну а на вкус — просто бесподобен», — сказал кулинар.

Ингредиенты: яблоки, груши, каштановый мед, лаваш, яйцо, корица.

Мелкими кубиками нарезать яблоки, груши и отправить в духовку немного подпечься. Затем смешать с медом, добавить по вкусу корицу.

На лист лаваша равномерно выложить начинку и все аккуратно завернуть. Лаваш смазать яичным желтком и отправить штрудель в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.

Сочный и аппетитный десерт разрезать и подать к столу вместе с мороженым, украсив листочками мяты.

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