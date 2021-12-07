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Похлебка по-индийски со сдобными булочками от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 76 рублей.

Похлебка по-индийски со сдобными булочками от Бельковича
Похлебка по-индийски. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Морковь 1 шт. (100 г)
    Лук репчатый 1 шт.
    Чеснок 4 зубчика
    Масло сливочное 60 г
    Лавровый лист 2 шт.
    Корица палочка 1 шт.
    Фарш куриный 400 г
    Помидор свежий 1 шт.
    Томаты сушеные 20 г
    Чечевица 75 г
    Имбирь молотый 3 г
    Чили перец 30 г
    Куркума 3 г
    Паприка молотая 20 г
    Фасоль красная консервированная в томатном соке 150 г
    Соль по вкусу

Для подачи:

  • Лук красный 30 г
    Лимон, несколько долек (30 г)
    Мята 10 г
    Сдобные не сладкие булочки 3 шт.

Итого: 305 рублей
1 порция: 76 рублей

Способ приготовления:

Морковь и лук чистим, режем и обжариваем на растительном масле. Добавляем лавровый лист и палочку корицы.

Фото: СТС

Когда овощи обжарились – забрасываем куриный фарш и постоянно помешиваем.

Нарезаем помидор крупными кусочками. Когда фарш обжарился — добавляем в сковороду свежие и сушеные томаты.

Фото: СТС

Следом – чечевицу, чили, имбирь, куркуму и паприку.

закидываем фасоль в томатном соке.

Заливаем водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты. Варим 10-15 минут на среднем огне. За это время успеет свариться чечевица. Если блюдо получается слишком густое, подлить воды.

Когда чечевица сварилась, солим похлебку и снимаем с огня.

Подача:

Нарезать дольками красный лук и лимон.

Измельчить мяту.

Фото: СТС

Выложить нарезки в похлебку.

Подавать со сдобными булочками.

Приятного аппетита!

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