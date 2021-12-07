Похлебка по-индийски со сдобными булочками от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 76 рублей.

Ингредиенты:

Морковь 1 шт. (100 г)

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 4 зубчика

Масло сливочное 60 г

Лавровый лист 2 шт.

Корица палочка 1 шт.

Фарш куриный 400 г

Помидор свежий 1 шт.

Томаты сушеные 20 г

Чечевица 75 г

Имбирь молотый 3 г

Чили перец 30 г

Куркума 3 г

Паприка молотая 20 г

Фасоль красная консервированная в томатном соке 150 г

Соль по вкусу

Для подачи:

Лук красный 30 г

Лимон, несколько долек (30 г)

Мята 10 г

Сдобные не сладкие булочки 3 шт.

Итого: 305 рублей

1 порция: 76 рублей

Способ приготовления:

Морковь и лук чистим, режем и обжариваем на растительном масле. Добавляем лавровый лист и палочку корицы.

Когда овощи обжарились – забрасываем куриный фарш и постоянно помешиваем.

Нарезаем помидор крупными кусочками. Когда фарш обжарился — добавляем в сковороду свежие и сушеные томаты.

Следом – чечевицу, чили, имбирь, куркуму и паприку.

закидываем фасоль в томатном соке.

Заливаем водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты. Варим 10-15 минут на среднем огне. За это время успеет свариться чечевица. Если блюдо получается слишком густое, подлить воды.

Когда чечевица сварилась, солим похлебку и снимаем с огня.

Подача:

Нарезать дольками красный лук и лимон.

Измельчить мяту.

Выложить нарезки в похлебку.

Подавать со сдобными булочками.

Приятного аппетита!

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