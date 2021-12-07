Похлебка по-индийски со сдобными булочками от Бельковича

Ингредиенты:
- Морковь 1 шт. (100 г)
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок 4 зубчика
Масло сливочное 60 г
Лавровый лист 2 шт.
Корица палочка 1 шт.
Фарш куриный 400 г
Помидор свежий 1 шт.
Томаты сушеные 20 г
Чечевица 75 г
Имбирь молотый 3 г
Чили перец 30 г
Куркума 3 г
Паприка молотая 20 г
Фасоль красная консервированная в томатном соке 150 г
Соль по вкусу
Для подачи:
- Лук красный 30 г
Лимон, несколько долек (30 г)
Мята 10 г
Сдобные не сладкие булочки 3 шт.
Итого: 305 рублей
1 порция: 76 рублей
Способ приготовления:
Морковь и лук чистим, режем и обжариваем на растительном масле. Добавляем лавровый лист и палочку корицы.
Когда овощи обжарились – забрасываем куриный фарш и постоянно помешиваем.
Нарезаем помидор крупными кусочками. Когда фарш обжарился — добавляем в сковороду свежие и сушеные томаты.
Следом – чечевицу, чили, имбирь, куркуму и паприку.
закидываем фасоль в томатном соке.
Заливаем водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты. Варим 10-15 минут на среднем огне. За это время успеет свариться чечевица. Если блюдо получается слишком густое, подлить воды.
Когда чечевица сварилась, солим похлебку и снимаем с огня.
Подача:
Нарезать дольками красный лук и лимон.
Измельчить мяту.
Выложить нарезки в похлебку.
Подавать со сдобными булочками.
Приятного аппетита!
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