Бефстроганов как в ресторане: Белькович объяснил, как приготовить мягким дешевое мясо

Саша Белькович использовал мякоть лопатки и положил в состав грибочки для аромата.

«Сейчас я вам расскажу, как приготовить насыщенный, вкусный, сочный бефстроганов как в ресторане из не особо мягкого мяса. То есть мясо будет дешевым, а бефстроганов получится мягким. У меня есть несколько нюансиков!» — сказал Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich.

Ингредиенты на 2 порции: мясо (лопатка) — 130 г, огурец соленый — 70 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, грибы белые сушеные – горсть, томатная паста — 50 г, сливки — 100 г, сметана — 100 г, кускус — 100 г, вода — 250 г, соль и перец — по вкусу.

Первым делом замочить грибы и после их отварить (вода от них понадобится). Можно использовать свежие грибы, но с сушеными лучше.

Мясо нарезать вдоль волокон острым ножом, тонкими кусочками и большими по площади, это важно для сочности блюда.

Лук порубить соломкой или полукольцами не слишком тонко. Маринованный огурец нарезать тонко слайсами.

Достать вареные грибы и также нарезать. Большую сковороду поставить на максимальный нагрев. Параллельно включить чайник.

Нарезать мелко чеснок или выдавить через пресс. Отправить жариться мясо на небольшом количестве растительного масла.

Остальные ингредиенты добавлять только после того, как хорошо испарится вода. Это важно!

После того, как влага выпарится из мяса, положить лук. Как только лук чуть обжарится, отправить чеснок. Буквально через 10 секунд бросить маринованные огурцы и ложку томатной пасты. Немного пропассировать томатную пасту и отправить туда грибы. Добавить пару ложек сметаны.

Пару секунд все прожарить и добавить воду из-под грибов и сливки. Убавить огонь и тушить. Добавить капельку кипятка, посолить и поперчить, довести до кипения и снять с огня.

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