Обжарить колбаски и чиабатту, смешать с помидорками: этот простой салат Ивлева порадует лентяев

Готовить аппетитную закуску в деревенском стиле очень просто.

Константин Ивлев рассказала в личном блоге, как он готовит дома салат в деревенском стиле. Блюдо делается буквально в два счета, а его понятные и популярные ингредиенты нравятся практически всем.

Закуска вкусна, аппетитна и может украсить даже праздничный стол.

Ингредиенты: 2-3 охотничьи колбаски, оливковое масло, 1 зубчик чеснока, розмарин, чиабатта, 1 томат, зеленый базилик, 1 луковица, соль и перец по вкусу.

Колбаски нарезать на небольшие бруски, сделав с каждой стороны крестообразные надрезы. Поджарить на сухой сковороде, чтобы вытопить имеющийся в них жир и усилить копченый вкус продукта.

Чиабатту порвать руками на кусочки. Вынуть колбаски из сковороды, капнуть туда оливкового масла и поджарить хлеб вместе с розмарином для аромата. Посолить, поперчить в процессе приготовления.

Лук порезать перьями, помидор – дольками, чеснок мелко порубить, базилик порвать руками, добавить к колбаске. Полить оливковым маслом, посолить, поперчить по вкусу, посыпать гренками, размешать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.