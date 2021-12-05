«Оливье не захотят!»: Емельяненко посоветовал рецепт своего салата с кукурузой, огурчиками и языком

Василий Емельяненко считает, что закуска понравится всем гостям за новогодним столом.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился закуской, которую он разработал специально к новогоднему столу.

«Я решительно заявляю, что салат, который сейчас покажу, ваши гости съедят первым, а после того, как его попробуют, оливье даже не захотят! Я бы назвал его «Самый русский салат», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: отварной говяжий язык — 150 г, перепелиные яйца — 5-10 шт., картофель — 2 шт., лук – половина, кукуруза сладкая — 4-5 ст. ложек, корнишоны — 6-7 шт., сметана — 2 ст. ложки, майонез — 2 ст. ложки, лук сибулет, шпинат – пучок, укроп – пучок, чеснок — зубчик (большой), горчица зернистая — 2 ч. ложки, растительное масло, смесь перцев, соль.

На сковороду налить много растительного масла, нагреть. Картофель нарезать мелким кубиком и отправить в сковороду. Картофель должен плавать в масле.

В чашу блендера положить две столовые ложки майонеза и столько же сметаны. Отправить сюда же петрушку, шпинат и укроп, половину большого зубчика чеснока и две столовые ложки жидкости из банки кукурузы. Добавить щепотку смеси перцев, взбить, получится красивый зеленый соус.

Корнишоны нарезать полукольцами, половину луковицы — кубиком.

Когда часть картошки подрумянится, слить масло в сотейник, а кубики картофеля и нарезанный лук обжарить на сковороде дальше. Добавить половину зубчика чеснока, нарезанного колечками. Лук не должен быть полностью готовым. Немного посолить.

Отварной язык нарезать крупным кубиком.

В глубокую тарелку на дно налить соус. Сверху выложить нарезанные корнишоны, кубики отварного языка, кубики картофеля с луком, сладкую кукурузу и нарезанные половинки перепелиных яиц.

Сверху выложить горошинки зернистой горчицы и посыпать мелко порубленным луком сибулет.

Перед подачей салат перемешать.

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