Есть особый ингредиент: как готовит на Новый год оливье Константин Ивлев

Обязательно шеф кладет не простые соленые огурцы, а бочковые.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он любит готовить салат оливье.

Ингредиенты: вареные морковь, картошка и яйцо, соленые бочковые огурцы, горошек, колбаса, майонез. На украшение: спаржа, брокколи, имитированная черная икра из морских водорослей.

Ивлев обязательно использует бочковые очень соленые огурцы. Повар полагает, что от них во многом зависит вкус салата.

Овощи сварить в разных посудах, в воду с картошкой добавить кусочек лимона, чтобы клубни сохранили свою целостность и структурность.

Огурцы порубить на кубики и отбросить на сито, чтобы стек сок. Все остальные вареные овощи и колбасу порезать на небольшие кусочки, не трогая спаржу и брокколи.

Яйцо натереть на крупной терке. Отрезать шляпки и вырезать из них зигзагообразные чашечки для украшения.

Смешать ингредиенты, заправив майонезом. Яичные чашечки, спаржа, брокколи, икра остаются для украшения.

Разложить порционно на плоские тарелки, используя кулинарное кольцо, обложить либо брокколи, либо спаржей по краям, яичные чашечки наполнить икрой и поставить сверху или сбоку.

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