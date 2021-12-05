«В два раза вкуснее!»: так готовит Емельяненко сельдь под шубой и рекомендует всем

Телеповар Василий Емельяненко на своем шоу Gadget Chef рассказал, как он готовит сельдь под шубой. Известный кулинар подчеркнул, что практически самый главный секрет салата состоит в выборе правильной сельди.

Он берет обязательно олюторскую, которая обитает в теплых водах и от того особенно упитанная и жирненькая, кроме того, выбирает самую крупную рыбу. По словам Емельяненко, чем больше селедка, тем она менее соленая.

«Она в два раза вкуснее!» — заявил Василий.

И третья фишка от кулинара – сочетание двух видов сельди в одной закуске: соленой и копченой. При этом шеф покупает цельную рыбу, а не филе. Так, по мнению шефа, аппетитнее.

А еще Емельяненко кладет не сырой лук, а маринованный, чтобы перебить грубоватый вкус овоща.

Ингредиенты: сельдь копченая — 1 шт., сельдь соленая — 1 шт., свекла крупная — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., яйца — 2 шт., лук – 1 шт., майонез, уксус, соль.

Луковицу нарезаем полукольцами, заливаем кипятком и небольшим количеством уксуса. Яйца варим, морковь, свеклу и картофель запекаем в духовке. Рыбу очищаем, если есть икра, то ее тоже используем. Нарезаем половину соленой и половину копченой сельди и мелко рубим.

Смешиваем рыбу с луком. Мелко натираем свеклу и морковь. Морковь чуть-чуть солим, а картофель нарезаем тонкими дольками.

На плоскую тарелку устанавливаем кулинарное кольцо. Первым слоем выкладываем лук с селедкой, утрамбовываем. Далее делаем слой из картошки, потом из морковки и из яичного белка.

Натертую свеклу заправляем майонезом, солим и перемешиваем. Делаем свекольный слой в кольце. Сверху на мелкой терке натираем желток, промазываем майонезом немного и еще кладем натертого желтка. Вынимаем кулинарное кольцо. Готово!

Василий Емельяненко сказал, что такой салат он рекомендует всем, ведь обычно он улетает с праздничного стола.

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