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«В два раза вкуснее!»: так готовит Емельяненко сельдь под шубой и рекомендует всем

Шеф-повар подсказал, как правильно выбрать рыбу для новогоднего салата.

«В два раза вкуснее!»: так готовит Емельяненко сельдь под шубой и рекомендует всем
Василий Емельяненко. Кадр из шоу Gadget Chef.

Телеповар Василий Емельяненко на своем шоу Gadget Chef рассказал, как он готовит сельдь под шубой. Известный кулинар подчеркнул, что практически самый главный секрет салата состоит в выборе правильной сельди.

Он берет обязательно олюторскую, которая обитает в теплых водах и от того особенно упитанная и жирненькая, кроме того, выбирает самую крупную рыбу. По словам Емельяненко, чем больше селедка, тем она менее соленая.

«Она в два раза вкуснее!» — заявил Василий.

И третья фишка от кулинара – сочетание двух видов сельди в одной закуске: соленой и копченой. При этом шеф покупает цельную рыбу, а не филе. Так, по мнению шефа, аппетитнее.

А еще Емельяненко кладет не сырой лук, а маринованный, чтобы перебить грубоватый вкус овоща.

Ингредиенты: сельдь копченая — 1 шт., сельдь соленая — 1 шт., свекла крупная — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., яйца — 2 шт., лук – 1 шт., майонез, уксус, соль.

Луковицу нарезаем полукольцами, заливаем кипятком и небольшим количеством уксуса. Яйца варим, морковь, свеклу и картофель запекаем в духовке. Рыбу очищаем, если есть икра, то ее тоже используем. Нарезаем половину соленой и половину копченой сельди и мелко рубим.

Селедка под шубой
Селедка под шубой. Кадр из шоу Gadget Chef.

Смешиваем рыбу с луком. Мелко натираем свеклу и морковь. Морковь чуть-чуть солим, а картофель нарезаем тонкими дольками.

На плоскую тарелку устанавливаем кулинарное кольцо. Первым слоем выкладываем лук с селедкой, утрамбовываем. Далее делаем слой из картошки, потом из морковки и из яичного белка.

Натертую свеклу заправляем майонезом, солим и перемешиваем. Делаем свекольный слой в кольце. Сверху на мелкой терке натираем желток, промазываем майонезом немного и еще кладем натертого желтка. Вынимаем кулинарное кольцо. Готово!

Василий Емельяненко сказал, что такой салат он рекомендует всем, ведь обычно он улетает с праздничного стола.

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