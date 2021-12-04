Пальчики оближешь!: Юлия Савичева испекла шоколадный торт с пломбирным соусом

Певица Юлия Савичева поделилась вкусным рецептом шоколадного торта со вкусом пломбира. Знаменитость рассказала, что понадобится для десерта в личном микроблоге.

Савичева взяла шесть яиц, восемь граммов ванилина, 20 граммов кукурузного крахмала, 180 граммов сахара, 120 миллилитров молока, 90 граммов растительного масла, 180 граммов муки, 40 граммов како-порошка, 40 граммов разрыхлителя для шоколадного бисквита.

« На днях делала для родственников шоколадный торт с кремом «Пломбир» и вишневым конфитюром. Украсила торт свежей малиной и голубикой, кремом с пищевым красителем. А по бокам крошка из шоколадного бисквита», – похвасталась Савичева.

А для приготовления крема артистка использовала 400 миллилитров молока,

150 граммов сахара, одно яйцо, 200 миллилитров сливок 33-35%, 100 граммов сливочного масла и три столовых ложек кукурузного крахмала.

Также Юлия брала 300 граммов вишни, 80 граммов сахара и 10 граммов кукурузного крахмала для вишневого конфитюра.

Напомним, ранее Юлия Савичева поделилась архивным фото с родильницей. Примечательно, что кадр был сделан на только что строящейся студии Макса Фадеева. А сама певица на фото запечатлена еще совсем малышкой.

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