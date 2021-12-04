«Мой самый любимый»: невестка Валерии поделилась фирменным рецептом жареных крылышек

В самом начале этого года Лиана Шульгина стала мамой, а певица Валерия бабушкой. На днях малышке Селин исполнилось 11 месяцев, она уже делает первые шаги, чем приводит в восторг всю звездную семью.

А молодая мама тем временем решила поделиться с фанатами своим фирменным рецептом. Лиана рассказала, как приготовить жареные крылышки.

«Мой самый любимый, фирменный рецепт! Вкусно, сочно, быстро, просто. (3 порции, 30-40 минут)», — написала Шульгина.

Ингредиенты: куриные крылья — 1 кг, приправа (по вкусу), соевый соус — 100 мл, мед — 4 ст. ложки, вода — 50/100 мл, растительное масло (для жарки), гарнир – на усмотрение.

Способ приготовления: крылышки обжарить на сковороде с двух сторон на сильном огне. Отдельно смешать соевый соус и мед, добавить в обжаренные крылья и 20-30 минут тушить под крышкой на среднем огне, предварительно добавив 50-100 мл воды. Отварить спагетти.

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