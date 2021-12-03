«Мы любим со спагетти или пюре»: невестка Валерии рассказала, как в их семье готовят фирменные куриные крылышки

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина, как оказалось, еще и прекрасная хозяйка.
Жена Арсения Шульгина поделилась со своей аудиторией в Instagram рецептом приготовления куриных крылышек, сопроводив его еще и видео-инструкцией.
«Мой самый любимый, фирменный рецепт! – написала Лиана Шульгина в микроблоге. — Вкусно, сочно, быстро, просто. Три порции, 30-40 минут. Гарнир на ваше усмотрение. Мы любим со спагетти, либо с картофельным пюре».
Вам понадобится: куриные крылья — 1 кг, приправа (по вкусу), соевый соус — 100 мл, мед — 4 ст. ложки, вода — 50/100 мл, растительное масло (для жарки).
Секретики:
1. Лучше брать соевый соус (легкий), если у вас обычный — добавляйте больше воды, иначе соус получится слишком соленым.
2. Если вы пересолили, добавьте воду и мед.
3. Всегда пробуйте на вкус соус в момент приготовления.
4. Переворачивать крылья лучше поочередно, удобнее щипцами или двумя вилками.
Приятного аппетита!
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