«Отличная закуска на праздничный стол!»: как сделать аппетитный рулет из лаваша с копченой рыбой по Емельяненко

Рецепт простой, а со стола уходит блюдо на ура.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный кулинар Василий Емельяненко поделился идеей закуски для предстоящего Нового года.

«Отличная закуска на праздничный стол!» — рекомендовал шеф.

Ингредиенты: зубатка горячего копчения, лаваш — 1 лист, огурец — 1 шт., сметана — 2 ст. ложки, листья салата — 10 листочков, помидоры черри — 2–3 шт., копченая паприка, зелень — для украшения.

Можно использовать горбушу, но зубатка жирнее и сочнее. Снять с нее кожу, разобрать на филе без косточек.

Огурец нарезать небольшими кубиками. Его должно быть примерно 40% от объема рыбы. Положить его в миску, добавить две столовые ложки сметаны и перемешать. Получается довольно густая масса, сметаны много не класть.

Лаваш лучше брать тандырный, жареный. Развернуть лист лаваша и выложить начинку. Распределить ее по половине поверхности. Листья салата промыть и выложить на начинку.

Отрезать неровный конец лаваша и свернуть лист с начинкой в рулет. Края рулета обрезать. Скрепить зубочисткой каждые три сантиметра и нарезать так, чтобы каждый кусочек рулета был на зубочистке. Выложить рулетики на тарелку и подать к столу.

Сверху можно посыпать копченой паприкой или смесью специй. Украсить зеленью и дольками томатами черри.

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