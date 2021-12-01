«Легкий пирог с фаршем!»: просто обжарить, просто залить, а как это сделать правильно, раскрыл Белькович

В выпечке не используются дрожжи, достаточно простокваши и соды, чтобы тесто поднялось.

«Легкий пирог с фаршем!» — презентовал свое блюдо Саша Белькович в личном блоге.

Ингредиенты на начинку: фарш — 400 г, лук — 1 шт., картошка — 3 шт., чили перец — по вкусу, соль/перец — по вкусу. На тесто: яйцо — 4 шт., простокваша — 100 г, сода — на кончике ножа, соль — чайная ложка, мука — 1 стакан.

Обжарить фарш и добавить к нему лук и картофель. Для пикантности можно положить свежий чили перец. Соль и перец — по вкусу.

В миску отправить простоквашу, яйца, соль, разрыхлитель, муку и перемешать. Оставить на 10–15 минут.

Смазать форму для запекания сливочным маслом. Присыпать чуть-чуть манкой. Вылить половину теста. Разложить начинку, залить оставшимся тестом.

Поставить в духовку на 25–30 минут, разогретую до 160 градусов.

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