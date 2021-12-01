Красиво, дешево, вкусно: как готовит мини-бутерброды с селедкой и горчичным соусом Емельяненко

Василий Емельяненко считает, что томаты черри и соленая рыбка отлично сочетаются в закусках.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать вкусные мини-бутерброды на праздничный стол с селедкой.

Ингредиенты: сельдь — филе, красный лук — колечко, черри — 1–2 шт., сливочный хрен — 1 ст. ложка, зерна горчицы — 0,5 ст. ложки, хлеб, сливочное масло, соль, перец.

Хлеб при помощи кольца нарезать на круглые ломтики, обжарить с одной стороны на сливочном масле.

Смешать столовую ложку сливочного хрена, половину столовой ложки зерен горчицы и колечко красного лука, нарезанное мелким кубиком (кубики по размеру должны быть чуть больше зерен горчицы).

На тарелке разложить хлеб. Выложить сверху соус с хреном, потом кусочки селедки и кружочки томатов черри.

«Сладкий привкус помидора очень хорошо подчеркивает уксусно-сладковатый привкус горчицы», — считает Василий Емельяненко.

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