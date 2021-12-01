Фантазия на тему сельди под шубой: как сделать аппетитные бутерброды к празднику рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом бутербродов – фантазией на тему сельди под шубой. Известный кулинар отлично знает, как россияне любят этот новогодний салатик и предложил немного разнообразить праздничное меню новой закуской.
Ингредиенты: сельдь – филе, свекла – половина, огурец – половина, хлеб, майонез — 1 ч. ложка, чеснок — треть зубчика, сливочное масло, соль, перец.
Формочкой вырезать кружочки из ломтиков хлеба, обжарить с одной стороны на сковороде со сливочным маслом.
Вареную свеклу натереть на мелкой терке, добавить треть зубчика чеснока, раздавленного и перетертого с солью тыльной стороной ножа в пасту. Положить чайную ложку майонеза, поперчить перемешать.
На тарелку выложить поджаренные кружочки хлеба, сверху — свекольно-майонезную массу, на нее — тонкие кусочки сельди и кружочки огурца. По желанию украсить зеленью.
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