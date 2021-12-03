Белькович показал секрет приготовления польского борща на свиных ребрах

На 12 порций у Александра Бельковича ушло 529 рублей.

Ингредиенты:

Свиные ребра 500 г (261 р.)

Свекла 5 шт. (55 р.)

Чеснок 7 зубчиков (13 р.)

Лук 2 шт. (5 р.)

Уксус столовый 9% 2 ст. ложки (1 р.)

Сметана 20 % 300 г (65 р.)

Мука пшеничная 2 ст. ложки (2 р.)

Томатная паста 2 ст. ложки (21 р.)

Сахар 1 ст. ложка (1 р.)

Лавровый лист 2 шт. (1 р.)

Растительное масло 35 мл (4 р.)

Вода для бульона 3 л

Соль

Перец

Подача:

Укроп пучок 15 г (9 р.)

Зеленый лук 20 г (11 р.)

Картофель средний и мелкий 750 г (12 шт.) (26 р.)

Яйца 6 шт. (54 р.)

Итого: 12 порций = 529 р., 1 порция борща = 44 р.

Приготовление:

Свиные ребра кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим 1 час, убирая пенку.

Затем мясо разделываем, бульон с огня снимаем.

Свеклу чистим и трем на крупной терке. В отдельную кастрюлю наливаем 15 мл растительного масла и обжариваем свеклу.

Далее заливаем свеклу водой так, чтобы полностью покрыла. Добавляем 2 ст. ложки уксуса и тушим на медленном огне в течение 10-15 минут.

Лук чистим и нарезаем соломкой. Обжариваем на сковородке. Добавляем несколько выдавленных зубчиков чеснока.

Далее отправляем к луку с чесноком 2 ст. ложки томатной пасты, вливаем 50-100 мл бульона, перемешиваем и тушим еще 1 минуту.

Ставим кастрюлю с бульоном на средний нагрев. Перекладываем в бульон обжаренные овощи с томатной пастой, свеклу и мясо.

В отдельной миске смешиваем сметану, воду (100-150 мл, ориентироваться по густоте) и 2 ст. ложки муки, хорошенько перемешиваем до однородности.

Отправляем в суп 2 лавровых листика и вливаем сметанно-мучную массу, перемешиваем.

Борщ солим, перчим, добавляем 1 ст. ложку сахара, даем покипеть еще 5 минут на медленном огне и снимаем с нагрева.

Заранее варим картофель (средний или мелкий) в мундире и яйца. Яйца чистим и разрезаем на дольки.

Укроп и зеленый лук мелко нарезаем.

Сервировка:

Переливаем борщ в порционные тарелки, кладем в суп по половинке яйца, посыпаем нарезанными укропом и луком.

Польский борщ подается с картофелем вместо хлеба.

Приятного аппетита!

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