Белькович показал секрет приготовления польского борща на свиных ребрах

Ингредиенты:
- Свиные ребра 500 г (261 р.)
- Свекла 5 шт. (55 р.)
- Чеснок 7 зубчиков (13 р.)
- Лук 2 шт. (5 р.)
- Уксус столовый 9% 2 ст. ложки (1 р.)
- Сметана 20 % 300 г (65 р.)
- Мука пшеничная 2 ст. ложки (2 р.)
- Томатная паста 2 ст. ложки (21 р.)
- Сахар 1 ст. ложка (1 р.)
- Лавровый лист 2 шт. (1 р.)
- Растительное масло 35 мл (4 р.)
- Вода для бульона 3 л
- Соль
- Перец
Подача:
- Укроп пучок 15 г (9 р.)
- Зеленый лук 20 г (11 р.)
- Картофель средний и мелкий 750 г (12 шт.) (26 р.)
- Яйца 6 шт. (54 р.)
Итого: 12 порций = 529 р., 1 порция борща = 44 р.
Приготовление:
Свиные ребра кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим 1 час, убирая пенку.
Затем мясо разделываем, бульон с огня снимаем.
Свеклу чистим и трем на крупной терке. В отдельную кастрюлю наливаем 15 мл растительного масла и обжариваем свеклу.
Далее заливаем свеклу водой так, чтобы полностью покрыла. Добавляем 2 ст. ложки уксуса и тушим на медленном огне в течение 10-15 минут.
Лук чистим и нарезаем соломкой. Обжариваем на сковородке. Добавляем несколько выдавленных зубчиков чеснока.
Далее отправляем к луку с чесноком 2 ст. ложки томатной пасты, вливаем 50-100 мл бульона, перемешиваем и тушим еще 1 минуту.
Ставим кастрюлю с бульоном на средний нагрев. Перекладываем в бульон обжаренные овощи с томатной пастой, свеклу и мясо.
В отдельной миске смешиваем сметану, воду (100-150 мл, ориентироваться по густоте) и 2 ст. ложки муки, хорошенько перемешиваем до однородности.
Отправляем в суп 2 лавровых листика и вливаем сметанно-мучную массу, перемешиваем.
Борщ солим, перчим, добавляем 1 ст. ложку сахара, даем покипеть еще 5 минут на медленном огне и снимаем с нагрева.
Заранее варим картофель (средний или мелкий) в мундире и яйца. Яйца чистим и разрезаем на дольки.
Укроп и зеленый лук мелко нарезаем.
Сервировка:
Переливаем борщ в порционные тарелки, кладем в суп по половинке яйца, посыпаем нарезанными укропом и луком.
Польский борщ подается с картофелем вместо хлеба.
Приятного аппетита!
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