Гарнир к Новому году: картошка с хрустящей корочкой по-деревенски от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 194 рубля.

Ингредиенты:

Картофель 8 шт. 1400 г (14 р.)

Чеснок 15 зубчиков 75 г (15 р.)

Кукурузная крупа 70 г (4 р.)

Купаты 4 шт. 310 г (134 р.)

Оливковое масло 35 мл (27 р.)

Итого: 2 порций = 194 р., 1 порция = 97 р.

Приготовление:

Картошку моем и режем дольками, затем промываем в воде.

Совет от шефа: «Секрет хрустящего картофеля – избавиться от лишнего крахмала».

Отправляем картофель в кастрюлю с водой, после закипания варим 4-5 минут. Затем выкладываем на тарелку и даем воде стечь.

Картофельные дольки поливаем 30 мл оливкового масла и смешиваем с кукурузной крупой.

Противень смазываем 5 мл оливкового масла.

Картофельные дольки выкладываем равномерно по поверхности противня.

Чесночную головку разделить на зубчики, придавить не очищенные зубчики ножом и выкладываем на противень.

Купаты равномерно выкладываем на картофель.

Совет от шефа: «Вместо купатов можно использовать сосиски или бекон».

Отправляем противень с картофелем и купатами в разогретую до 180-200 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!

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