Гарнир к Новому году: картошка с хрустящей корочкой по-деревенски от Бельковича

Ингредиенты:
- Картофель 8 шт. 1400 г (14 р.)
- Чеснок 15 зубчиков 75 г (15 р.)
- Кукурузная крупа 70 г (4 р.)
- Купаты 4 шт. 310 г (134 р.)
- Оливковое масло 35 мл (27 р.)
Итого: 2 порций = 194 р., 1 порция = 97 р.
Приготовление:
Картошку моем и режем дольками, затем промываем в воде.
Совет от шефа: «Секрет хрустящего картофеля – избавиться от лишнего крахмала».
Отправляем картофель в кастрюлю с водой, после закипания варим 4-5 минут. Затем выкладываем на тарелку и даем воде стечь.
Картофельные дольки поливаем 30 мл оливкового масла и смешиваем с кукурузной крупой.
Противень смазываем 5 мл оливкового масла.
Картофельные дольки выкладываем равномерно по поверхности противня.
Чесночную головку разделить на зубчики, придавить не очищенные зубчики ножом и выкладываем на противень.
Купаты равномерно выкладываем на картофель.
Совет от шефа: «Вместо купатов можно использовать сосиски или бекон».
Отправляем противень с картофелем и купатами в разогретую до 180-200 градусов духовку на 15 минут.
Приятного аппетита!
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