С огурчиком вкуснее: как приготовить мясо по-французски с новыми добавками, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef обнародовал новый рецепт мяса по-французски. Шеф-повар улучшил его, кулинар уверен, что с соленым огурчиком, грибами и свежим томатом блюдо вкуснее.

«Это очень вкусное праздничное блюдо, которое не оставит равнодушным никого», — заверил Емельяненко.

Ингредиенты: мясо свинины (нежирное), сыр, шампиньоны, томаты, огурцы соленые, лук, сыр, майонез, растительное масло.

Отбить мясо, нарезать тонкими полукольцами грибы и лук. Тонкими кружочками — томаты и соленые огурцы.

На растительном масле обжарить с двух сторон мясо, по вкусу посолить, поперчить. Также на растительном масле обжарить лук и грибы. Добавить в них майонез и все тщательно перемешать.

Мясо выложить на противень, сверху положить грибы с луком, затем слой томатов, соленые огурцы и все щедро покрыть тертым сыром.

На 175 градусах готовить в духовке 15 минут.

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