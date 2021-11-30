«Обалдеть, как вкусно!»: быстрая «намазка» на хлеб из селедки, булки, лучка и яблочка по Бельковичу

Форшмак готовится буквально в два счета.

Саша Белькович поделился в своем Instagram рецептом аппетитного форшмака из селедки. «Намазка» на хлеб делается в считанные минуты, отлично идет на завтрак, в качестве закуски, украсит праздничный стол.

«Обалдеть, как вкусно!» — сказал про свое блюдо телеповар.

Ингредиенты: сельдь филе – 200 г, булка — 2 куска без корочки, молоко – 100 г, яблоко — 1 шт., красный лук — 0,5 шт., сливочное масло 50 г, уксус, соль и перец — по вкусу.

Булку залить молоком. В чащу блендера положить селедку, слегка отжатую булочку от молока, очищенное яблоко, красный лук, мягкое сливочное масло. Посолить поперчить, сдобрить уксусом по вкусу.

Взбить состав блендером до однородной массы. Белькович подавал «намазку» с теплым ржаным хлебом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.