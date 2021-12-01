Фирменный салат с копченой скумбрией от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 396 рублей.

Ингредиенты:

Романно ½ пучка (60 р.)

Айсберг (латук) ½ пучка (45 р.)

Лола росса ½ пучка (60 р.)

Оливковое масло 27 мл (30 р.)

Бальзамический уксус 10 г (16 р.)

Свекла 3 шт. (7 р.)

Сыр костромской 200 г (90 р.)

Скумбрия горячего копчения 500 г (86 р.)

Тимьян свежий 3 г (1 р.)

Растительное масло 5 мл (1 р.)

Соль

Перец

Итого: за 4 порции = 396 р., за 1 порцию = 99 р.

Приготовление:

Разрываем руками три вида салата. Солим, перчим, обрызгиваем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Совет от шефа: «Сначала в салат нужно налить оливкового масла, а потом уксус. Масло создает оболочку и защищает салат от обжига уксусом».

Заранее запеченную свеклу чистим и нарезаем на крупные кубики.

Совет от шефа: «Лучше запеченную, чем сваренную свеклу. Так как в запеченной сохраняется больше витаминов, она концентрированная и не водянистая. Чтобы запечь свеклу ее следует промыть, высушить, завернуть в фольгу и отправить в духовку на 180 градусов на 1 час».

В разогретую сковороду наливаем 5 мл растительного масла, закидываем свеклу и листики тимьяна с 5 веточек, перемешиваем и обжариваем около 2 минут.

Добавляем 5 мл бальзамического уксуса, нарезаем сыр большими кубиками и отправляем к свекле, обжариваем в течение 1 минуты.

К свекле с сыром кладем половину салата в маринаде и держим на плите около 2 минут.

Сервировка:

На 4 тарелки выкладываем листья салата и сверху добавляем свеклу с сыром, и теплым салатом.

Две скумбрии разрезаем вдоль пополам и выкладываем филе рыбы в салат, одна скумбрия на две порции.

Сверху поливаем оливковым маслом по 3 мл на порцию.

Приятного аппетита!

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