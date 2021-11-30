Кабачковая икра на зиму: лучший рецепт от Бельковича

На два килограмма икры у Александра Бельковича ушло 360 рублей.

Ингредиенты:

Кабачки 1,5 кг (282 р.)

Лук репчатый 1 шт. (2 р.)

Морковь 2 шт. (6 р.)

Помидоры средние 2 шт. (41 р.)

Чеснок 3 зубчика (6 р.)

Перец душистый горошком 5 шт. (2 р.)

Лавровый лист 1 лист (1 р.)

Уксус столовый 9% 1 ч. ложка (1 р.)

Сахар 2 ст. ложки (2 р.)

Томатная паста 1 ст. ложка с горкой (10 р.)

Подсолнечное масло 70 мл (7 р.)

Итого: 2000 г = 360 р., 100 г = 18 р.

Приготовление:

Наливаем в кастрюлю масло и обжариваем лук до золотистого цвета.

Трем на терке морковь и отправляем к луку.

В другой кастрюле обжариваем кабачки. Затем добавляем воду так, чтобы покрыла кабачки и тушим еще 20 минут. Солим.

Зубчики чеснока чистим и мелко рубим, отправляем к моркови с луком.

Помидоры нарезаем крупными кусочками, отправляем в самом конце обжарки овощей и слегка тушим.

Когда кабачки закипят – добавляем 1 лавровый лист и 5 горошин душистого перца, тушим еще 15 минут. Затем вытаскиваем лавровый лист и душистый перец.

Обжаренные овощи и кабачки перебиваем бленедером до пюреобразной консистенции. Затем полученное пюре переливаем к перебитым луку с морковью и тщательно перемешиваем.

В отдельную кастрюлю на нагреве вливаем 50 мл растительного масла и пассеруем томатную пасту.

Совет от шефа: «Томатная паста нужна для более яркого цвета».

На нагрев ставим смешанное пюре и перекладываем пассерованную томатную пасту, добавляем 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложку уксуса, перемешиваем и тушим на медленном огне около 15 минут.

Кабачковой икре даем остыть и подаем с кусочками хлеба.

Приятного аппетита!

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