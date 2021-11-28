С сырной корочкой: как приготовить аппетитный шницель из куриной грудки по Бельковичу

Саша Белькович также рассказал, как сделать вкусный соус к блюду.

Телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать аппетитный шницель из куриной грудки.

«Этот рецепт отличается от всех рецептов, потому что я к нему сделаю вкусную сырно-арахисовую сухарную корочку!» — сказал кулинар.

Ингредиенты 2 порции: грудка — 2 штуки, мука — 30 г, яйцо — 1 шт., сухари — 60 г, арахис — 70 г, сыр — 60 г, масло растительное — 100 г, соль и перец по вкусу. На соус: йогурт — 150 г, чеснок — 1 зубчик, лимон — 1/2 шт., огурец — 1 шт., петрушка и укроп.

Куриную грудку расплющить: сделать надрезы в середине филе и раскрыть, накрыть пищевой пленкой и отбить.

Сделать панировку. Измельчить арахис, но не слишком сильно.

Посуду выбрать вытянутой формы, чтобы удобнее было панировать грудку. Туда высыпать перемолотый арахис, натереть сыр и еще отправить панировочные сухари

Во вторую тарелку насыпать муку, а в третьей сделать льезон: разбить яйцо, добавить немного воды и перемешать.

Подсолить и поперчить грудку, отправить в муку, потом в льезон и в панировку с сыром. Обсыпать со всех сторон и спрессовать руками, чтобы она везде тщательно налипла.

Сделать соус. Огурец нарезать кубиком и подсолить. Укроп нашинковать и отправить к огурцу, дальше — немного петрушки. Выдавить зубчик чеснока и перемешать.

Натереть в соус цедру лимона (только до белой части) и добавить йогурт, смешать.

Сковороду раскалить средне. Пожарить шницель на растительном масле с двух сторон до хрустящей золотистой корочки. Подавать с соусом.

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