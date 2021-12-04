Праздничный пудинг и другие идеи для вашего новогоднего стола

Уже пора подумать, что вы будете готовить к 31 декабря.

Шуба-роллы

С одной стороны, сельдь под шубой всем надоела, а с другой — без нее все равно никак. Попробуйте примирить традиции с современными тенденциями — приготовьте этот салат в виде японских роллов.

НАДО (на 12 — 16 роллов): 100 г филе соленой сельди · 2 листа нори · 200 г отварной свеклы · 150 г отварного картофеля · 1 отварное яйцо · 100 г отварной моркови · 100 г майонеза · черный перец · 4 — 6 перьев зеленого лука · коврик для приготовления роллов.

ГОТОВИМ:

С вечера отвариваем (или запекаем в фольге) овощи до готовности. Натираем на крупной терке и делим на две части. Коврик обертываем пищевой пленкой, выкладываем лист нори. Выкладываем свеклу, распределяем тонким слоем, оставляя свободное пространство сверху и снизу. Смазываем майонезом, сдабриваем перцем. Затем морковь — майонез, картофель — майонез и яйцо. В середину выкладываем полоски филе сельди и пару перьев зеленого лука. Сворачиваем ролл, формируя округлую или квадратную форму при помощи коврика (если вы не делали этого раньше, посмотрите видео в интернете). Точно так же делаем второй ролл и убираем в холодильник на 2 часа. Очень острым ножом режем каждый ролл на 6 — 8 частей.

Фаршированная грудка индейки

Можно подавать и как холодную закуску, и как основное блюдо. Калорий немного (в праздники это особенно важно), но вкусно и красиво.

НАДО (на 4 — 6 порций): 800 г филе грудки индейки · 100 г твердого сыра · 1 небольшой кабачок · 1 сладкий перец · 1 луковица · 1 морковь, 1 яйцо · соль · перец · 1/2 ч. ложки уцхо-сунели.

ГОТОВИМ:

Кабачок, морковь, сладкий перец, лук и половину сыра режем мелкими кубиками, ссыпаем в одну миску, бьем туда яйцо, солим-перчим, добавляем уцхо-сунели, перемешиваем. Внутри кусков филе длинным острым ножом делаем кармашек и начиняем его. Края скрепляем зубочистками. Сверху филе солим и перчим. Филе помещаем в форму для запекания, в форму наливаем полстакана воды. Запекаем 20 — 30 минут при 200 °С, периодически поливая выделившимся соком. Посыпаем грудки оставшимся сыром и запекаем еще 5 минут. Остужаем, нарезаем ломтиками, подаем.

Праздничный пудинг

НАДО (на 8 порций): 150 г фиников · 150 г кураги · 150 г орехов пекан · 75 имбирных цукатов · 1 маленькая веточка свежего розмарина ·

150 г сушеной клюквы · 150 г изюма · 150 топленого нутряного говяжьего жира · 150 г муки · 75 г толченых сухарей · 200 мл молока · 1 яйцо ·

1 мандарин, патока · 50 мл виски или коньяк доля фламбирования · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

1,5-литровую миску смазываем сливочным маслом. Удаляем косточки из фиников и мелко-мелко нарезаем (можно блендером). Измельчаем также курагу, пекан, имбирные цукаты и розмарин. Все это кладем в чистую миску, добавляем клюкву, изюм (промойте при необходимости), жир, муку, сухари и молоко. Разбиваем туда же яйцо, натираем цедру мандарина и выдавливаем сок. Все хорошенько перемешиваем и перекладываем в смазанную маслом миску. Вырезаем из пергамента круг по диаметру миски и накрываем смесь как крышкой. Сверху закрываем миску двумя слоями фольги и обвязываем кулинарным шпагатом, сформировав ручку, чтобы было удобно переносить миску в большую кастрюлю. Переносим миску в кастрюлю и наливаем в нее воду, чтобы она доходила по крайней мере до середины миски. Варим 4 часа на тихом огне, при необходимости подливая в кастрюлю кипяток. По истечении времени вынимаем миску, снимаем фольгу и аккуратно переворачиваем пудинг на сервировочное блюдо. Сдабриваем пудинг патокой. В разогретую сковороду выливаем стопку виски или коньяка (вытянутой рукой, максимально отодвинувшись от плиты!). В сковороде вспыхнет пламя. Осторожно перелейте горящий алкоголь на пудинг. Не бойтесь, пламя быстро потухнет (но будьте осторожны!). Это придаст пудингу дополнительный аромат.

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