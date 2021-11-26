«Быстро, вкусно и просто!»: как приготовить легкий овощной суп с фрикадельками и кабачком по Емельяненко

Василий Емельяненко делает фарш сам из филе.

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сварить легкий овощной суп с куриными фрикадельками.

«Быстро, вкусно и просто!» — прокомментировал шеф Василий Емельяненко.

Ингредиенты: куриное филе — 300–350 г, кабачок — 1 шт., морковь — 1 шт., лук — 0,5 шт., стебель сельдерея — 1 шт., сливки, перец пири-пири — 1 шт.

В чашу куттера отправить куриное филе, немного измельчить, налить сливки и снова все пробить в фарш.

Мелко нарезать половину луковицы, стебель сельдерея, кабачок и морковь. В сотейник налить воду. Из фарша вылепить фрикадельки и отправить в закипевшую, слегка подсоленную воду.

В другой сотейник также налить воду и бросить в нее нарезанные овощи. По вкусу овощной бульон посолить, поперчить, добавить один перчик пири-пири. Варить 15–20 минут.

В тарелку выложить фрикадельки, налить немного куриного бульона. На фрикадельки выложить овощи, налить уже овощной бульон. Легкий и вкусный суп с фрикадельками готов, по желанию можно добавить любимой зелени.

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