Красиво, просто, вкусно: как сделать курицу по-французски с беконом и огурчиком по Емельяненко

Немного сала телеповар добавляет для сочности и аромата.

В преддверии новогодних праздников телеповар Василий Емельяненко разработал новый рецепт курицы по-французски. Им известный кулинар поделился на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: тыква, куриное филе, томаты, сыр моцарелла, огурец, бекон сырокопченый — 2 ленточки, майонез — 1 ст. ложка, соус шрирача — 0.5 ст. ложки, оливковое масло.

В миску с майонезом и соусом шрирача добавить мелко нарезанный бекон, перемешать. Положить соус в кондитерский мешок.

Очищенную тыкву нарезать на тонкие кружочки, толщиной не более 5 мм. Пекарским кольцом прорезать тыквенные кружочки.

Противень застелить пергаментом, сбрызнуть растительным маслом. Выложить тыквенные кружочки, чуть посолить. Сверху уложить тонко нарезанное куриное филе, чуть посолить, поперчить.

На мясо из пекарского мешка налить немного приготовленного соуса и выложить сверху кружочки томатов. На томаты – моцареллу.

Поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.

Нарезать овощечисткой на тонкие слайсы свежий огурец. Скрутить их в рулетики и с помощью шпажки зафиксировать сверху пирамидок. Блюдо украсить листьями шпината и перед подачей на стол сбрызнуть оливковым маслом.

Емельяненко утверждает, что это очень вкусно!

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