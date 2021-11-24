«С подливой, чтобы макать хлебушек!» как Ивлев любит готовить сочную индейку в рукаве

Блюдо получается нежным на вкус, ароматным и сытным.

Константин Ивлев поделился рецептом индейки, запеченной в рукаве на YouTube-проекте Ivlev Chef Channel.

«С подливой, чтобы макать хлебушек!» — похвалил свое блюдо Ивлев.

Ингредиенты: филе индейки — 1 кг, сладкий перец красный/желтый — 100 г, нут отварной (либо чечевицу, горох, фасоль, любую другую крупу) — 100 г, кинза — 10 г, чеснок — 3 зуб., молотый кориандр — 1 ч. л., копченая паприка — 1 ч. л., лук репчатый — 80 г, оливковое масло — 60 мл, розмарин свежий — 10 г, соль, перец — по вкусу.

В миску положить вареный нут, нарезанный крупными шашечками сладкий перец, нарезанный крупно лук, кинзу, розмарин, зубчики чеснока, немного оливкового масла, молотый кориандр. Размешать.

Бросить в рукав пару филе индейки, туда же отправить приготовленную смесь с нутом. Повертеть рукав, смешав ингредиенты. Завязать с двух сторон, положить на противень, сверху сделать немного дырочек.

Отправить на 40 минут в духовку на 190 градусах.

Блюдо получается очень сочным при минимуме жира и масла.

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