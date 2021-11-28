Сырные шарики от Бельковича, которые могут украсить новогодний стол

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 382 рубля.

Ингредиенты :

Яйца 4 шт. (16 р.)

Сыр твердый 200 г (90 р.)

Моцарелла 200 г (126 р.)

Кукурузные хлопья (без глазури) 40 г (8 р.)

Растительное масло 800 мл (64 р.)

Клюква быстрозамороженная 200 г (66 р.)

Сахар 100 г (12 р.)

Соль

Итого: 4 порции = 382 р., 1 порция (по 4 шарика) = 95 р.

Приготовление:

Трем на терке твердый сыр и моцареллу.

Берем яйца и отделяем белки от желтков. Белки солим и взбиваем в миксере. Затем перемешиваем с тертым сыром.

Скатываем 16 шариков из сырно-белковой массы.

В сотейник наливаем 800 мл растительного масла и ставим на максимальный нагрев.

Совет от шефа: «Емкость для фритюра должна быть сухая, иначе масло начнет стрелять в разные стороны и можно получить серьезные ожоги».

Кукурузные хлопья перемалываем в блендере до мелкой крошки.

Сырный шарик обваливаем в крошке из хлопьев, с помощью сухой шумовки погружаем шарик во фритюр и обжариваем в течение 1 минуты до темно-коричневого цвета.

То же самое проделать с остальными шариками.

Соус:

В чашу блендера кладем размороженную клюкву, сахар и перемалываем в течение 1 минуты.

Совет от шефа: «Когда сахар полностью растворится, протертая клюква загустеет».

Сервировка:

Переливаем клюквенный соус в отдельную пиалу.

Рядом ставим тарелку с сырными шариками.

Приятного аппетита!

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